УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Улюблена туш засохла: як легко її освіжити та реанімувати аптечним засобом

Даяна Швець
8 вересня 2024, 03:00
7
Експерти радять не поспішати викидати туш, а спробувати її оживити.
Улюблена туш засохла: як легко її освіжити та реанімувати аптечним засобом
Простий лайфхак, як реанімувати туш / колаж: Главред, фото: pexels

Туш для вій –засіб, який є ледве не в кожній жіночій косметичці. Однак структура вій в кожної дівчини є особливою, тому іноді дуже складно підібрати ідеальний варіант. Коли улюблена туш засихає, навіть, коли в неї ще не закінчився термін придатності – дуже прикрий момент.

Однак є один перевірений спосіб, як реанімувати засіб, коли він почав збиратися в грудочки або просто засох.

Попри обіцянки виробників, що після відкриття туш не втрачає якостей 4-6 місяців, інколи й через рік вона ще може перетворювати ваші вії на пухнасті довгі віяла. Однак іноді стається так, що засіб починає підсихати вже за місяць.

відео дня

Що купити, щоб продовжити життя туші?

Однак експерти радять не поспішати викидати туш, а спробувати її оживити. Для цього необхідно купити в аптеці будь-які зволожуючі краплі для очей.

Як продовжити життя туші?

Далі алгоритм дій такий:

  1. дістаньте щіточку з флакона і тушшю;
  2. додайте у флакон пару зволожуючих крапель;
  3. вставте назад щіточку й закрутіть флакон;
  4. зачекайте 5-10 хвилин і можете нафарбувати вії. За цей час туш розм’якне і набуде своєї звичайної консистенції. Якщо вона буде трохи густуватою, можна додати ще краплю засобу.

Що таке макіяж?

Макіяж — це моделювання, підправлення (коригування) форми й кольору обличчя. За допомогою декоративних препаратів ставиться мета підкреслити привабливі риси обличчя. Найважливіше — вміти використовувати ці препарати. Хороший макіяж повинен бути ніжним і підкреслювати всю тонкість самого макіяжу; він повинен бути природним, майже непомітним. При правильному нанесенні і своєчасному усуненні він не порушує звичних процесів у шкірі. Удень він виконує роль тонкого шару, що ефективно захищає шкіру від несприятливого впливу факторів навколишнього середовища. У декоративних препаратах, що виробляються сучасною косметичною індустрією, міститься величезна кількість корисних для шкіри інгредієнтів, повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, що візажист здивував порадами, які помилки в макіяжі "зістарять" ваше обличчя. Люди роблять три поширені помилки - експерт поділився своїми найкращими порадами.

Також Главред розповідає, у який колір краще фарбувати сиве волосся - прості засоби вирішать "срібну" проблему.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

аптеки косметика макіяж макіяж очей
Реклама

Головне за день

Україна поступилася Албанії у стартовому матчі Ліги націй

Україна поступилася Албанії у стартовому матчі Ліги націй

23:50 Спорт
У Полтаві пролунав вибух: росіяни вдарили по цивільному об'єкту

У Полтаві пролунав вибух: росіяни вдарили по цивільному об'єкту

23:36 Україна
Рік "невизначеності" минув: Португалія подарувала Україні 6 гелікоптерів Ка-32

Рік "невизначеності" минув: Португалія подарувала Україні 6 гелікоптерів Ка-32

23:09 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Дивовижно смачно: як робиться справжнє вино з винограду 8919

Дивовижно смачно: як робиться справжнє вино з винограду

Путін сильно поспішає: еліта РФ висунула диктатору ультиматум почати переговори 6370

Путін сильно поспішає: еліта РФ висунула диктатору ультиматум почати переговори

Який келих наповниться найшвидше: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд 5650

Який келих наповниться найшвидше: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд

Що робити з півоніями восени: одна маніпуляція забезпечить розкішне цвітіння навесні 4590

Що робити з півоніями восени: одна маніпуляція забезпечить розкішне цвітіння навесні

Останні новини

04:02

ЗСУ можуть взяти під контроль обласний центр РФ: офіцер назвав напрямок удару

03:00

Улюблена туш засохла: як легко її освіжити та реанімувати аптечним засобом

02:30

З бланшуванням і без: як заморозити кукурудзу та насолоджуватися смаком літа взимку

02:02

Біженців на роботу: Шольц звернувся до українців з закликом працевлаштуватись

01:30

Олімпійську спортсменку було вбито через місяць після Олімпіади-2024 у Парижі

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з ЖироховимЧим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим
00:20

Дівчина Роналдо в бікіні похвалилася соковитими формами

07 вересня, субота
23:57

У родині Ніколь Кідман сталася трагедія

23:50

Україна поступилася Албанії у стартовому матчі Ліги націй

23:36

У Полтаві пролунав вибух: росіяни вдарили по цивільному об'єкту

Реклама
23:33

Ріанна проігнорувала колишню подругу Наомі Кепбелл

23:09

Рік "невизначеності" минув: Португалія подарувала Україні 6 гелікоптерів Ка-32

22:18

Шоптенко зізналася, хто міг стати її партнером на "Танцях з зірками" замість Зеленського

22:16

Розвідки Британії та США заявили про "найсерйознішу загрозу з часів Холодної війни"

21:39

Усе охопив вогонь і дим: з'явилися фото наслідків удару по складу боєприпасів у РФВідео

21:31

Ризик зіткнення з Росією: в НАТО відповіли, чому не закривають небо над Україною

21:06

Як розбити грудки синтепону у куртці: маленький м'яч врятує увесь верхній одяг

20:58

Балується горілочкою на призьбі: зрадниця Анна Asti втекла в село

20:30

РФ зупинила наступ майже на всіх ділянках: Буданов розповів, чого чекати взимку

20:23

Пригрозив нафтою: Трамп розповів, як планує примусити Путіна до переговорів

20:03

Квартира Єфросиніної постраждала від російської атаки: "Злякалася до нудоти"

Реклама
19:49

Україну накрило "бабине літо": якою буде погода 8 вересня

19:35

Які втрати РФ на фронті: свіжі даніПогляд

19:31

Краще за ATACMS: Україна може завдавати ударів більшої дальності, але є одна умова

19:19

Чи вимикатимуть світло в Україні 8 вересня: відповідь "Укренерго"

18:51

"Заяви про окупацію можна множити на нуль": ЗСУ підняли прапор у Нью-Йорку - DeepStateВідео

18:36

Операція ЗСУ стала першим кроком: Україна хоче примусити Путіна до миру

18:27

Нові втрати РФ на Курщині: ЗСУ ракетами знищили понтонні переправи

18:21

Церковне свято 8 вересня: що заборонено робити на Різдво Пресвятої Богородиці

18:03

"Ми сидимо на 70-й хвилині матчу": Буданов зробив заяву про перелом війни

18:01

ЗСУ випалюють ворога новою зброєю: на фронті з'явились дрони "Дракони" - CNN

17:25

Небезпека для України: в Німеччині росте рейтинг проросійських партій - Bild

17:15

Окупанти "просочуються" у Вовчанськ: як змінилась ситуація на Харківщині

17:00

Куди поділися сестри Петрик: продовжують виступати і пишуть пісні російською мовоюВідео

16:48

Росіяни вдарили по Харкову: у місті два прильоти, виникла пожежа

16:23

"Три-чотири доби ситуація вже краща": Зеленський розповів про бої під Покровськом

16:21

Україна вирвалась на 7 місце: медальний залік Паралімпіади поповнили два "золота"

16:20

Ще один накивав п'ятами: мовчунка Сєдокова підтвердила третє розлученняВідео

16:17

Путін сильно поспішає: еліта РФ висунула диктатору ультиматум почати переговори

15:34

Літаючий автомат Калашнікова: ЗСУ вперше застосували проти РФ унікальну розробку

15:28

РФ змінила тактику: ворог просувається до стратегічно важливого міста Донеччини

Реклама
15:23

Склад ракет із КНДР злетів у повітря: нові деталі потужних вибухів у РФ

15:07

Медведєв вибухнув мріями про розпад США і передрік РФ "санкції назавжди"

14:46

Зіркові примхи: українська актриса розповіла, як здивувала її Пугачова на зйомках у Києві

14:42

"Щось цвірінькаєш і гавкаєш": Сергій Притула поставив на місце втікача Волошина

14:42

Які квіти можна посадити під зиму: топ-5 найкращих варіантів

14:35

Коштують копійки: чому в Україні стрімко дешевшають яблука

14:23

Війська РФ переключилися з Покровська на інше місто - генерал Маломуж

13:50

Передача іранських балістичних ракет РФ: Україна зробила жорстку заяву

13:50

Впорався: з'явилися новини про лікування короля Чарльза

13:43

Що робити з півоніями восени: одна маніпуляція забезпечить розкішне цвітіння навесніВідео

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погоди
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти