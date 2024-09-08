Улюблена туш засохла: як легко її освіжити та реанімувати аптечним засобом

Експерти радять не поспішати викидати туш, а спробувати її оживити.

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Простий лайфхак, як реанімувати туш / колаж: Главред, фото: pexels

Туш для вій –засіб, який є ледве не в кожній жіночій косметичці. Однак структура вій в кожної дівчини є особливою, тому іноді дуже складно підібрати ідеальний варіант. Коли улюблена туш засихає, навіть, коли в неї ще не закінчився термін придатності – дуже прикрий момент.

Однак є один перевірений спосіб, як реанімувати засіб, коли він почав збиратися в грудочки або просто засох.

Попри обіцянки виробників, що після відкриття туш не втрачає якостей 4-6 місяців, інколи й через рік вона ще може перетворювати ваші вії на пухнасті довгі віяла. Однак іноді стається так, що засіб починає підсихати вже за місяць.

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Що купити, щоб продовжити життя туші?

Однак експерти радять не поспішати викидати туш, а спробувати її оживити. Для цього необхідно купити в аптеці будь-які зволожуючі краплі для очей.

Як продовжити життя туші?

Далі алгоритм дій такий:

дістаньте щіточку з флакона і тушшю; додайте у флакон пару зволожуючих крапель; вставте назад щіточку й закрутіть флакон; зачекайте 5-10 хвилин і можете нафарбувати вії. За цей час туш розм’якне і набуде своєї звичайної консистенції. Якщо вона буде трохи густуватою, можна додати ще краплю засобу.

Що таке макіяж? Макіяж — це моделювання, підправлення (коригування) форми й кольору обличчя. За допомогою декоративних препаратів ставиться мета підкреслити привабливі риси обличчя. Найважливіше — вміти використовувати ці препарати. Хороший макіяж повинен бути ніжним і підкреслювати всю тонкість самого макіяжу; він повинен бути природним, майже непомітним. При правильному нанесенні і своєчасному усуненні він не порушує звичних процесів у шкірі. Удень він виконує роль тонкого шару, що ефективно захищає шкіру від несприятливого впливу факторів навколишнього середовища. У декоративних препаратах, що виробляються сучасною косметичною індустрією, міститься величезна кількість корисних для шкіри інгредієнтів, повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, що візажист здивував порадами, які помилки в макіяжі "зістарять" ваше обличчя. Люди роблять три поширені помилки - експерт поділився своїми найкращими порадами.

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