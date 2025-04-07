Як прибрати запах часнику на руках: експерти порадили ефективний засіб

Існує простий та ефективний засіб, який допоможе швидко прибрати запах часнику.

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Як прибрати запах часнику на руках / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Міс Чистота"

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Чим прибрати запах часнику

Як правильно мити руки цим засобом

Якщо ви любите додавати часник у страви, то знаєте, як нелегко позбутися його запаху на руках. Мило допомагає лише частково, і в'їдливий часниковий запах може залишатися на пальцях навіть за багато годин після завершення готування і прибирання кухні.

Однак, існує простий і ефективний засіб, який, за твердженням шеф-кухаря Еріка Хаммонда, допоможе швидко прибрати запах часнику - і він точно є у кожного на кухні. Цей інгредієнт - харчова сода. Про це пише Главред із посиланням на SimplyRecipes.

Автор Youtube-каналу "Міс Чистота" також розповіла, як позбутися неприємного запаху на руках.

"Часник виділяє сірчисті сполуки, звані алліцином (відповідає за різкий запах часнику і його корисні властивості для здоров'я), коли його ріжуть або розчавлюють", - розповів Хаммонд. А харчова сода лужна, що допомагає розщеплювати ці смердючі молекули сірки, залишаючи ваші руки без запаху.

При цьому він зазначає, що олія часнику дуже потужна і багата на сірку, вона зв'язується з білками у вашій шкірі і фактично проникає у верхній шар, створюючи надзвичайно стійкий запах. Це означає, що потрібно втерти харчову соду в шкіру, щоб вона подіяла.

Він пропонує використовувати харчову соду двома способами:

Змішати її з милом для рук

Зробити пасту з харчової соди і води, щоб натерти нею поверхню ваших рук.

Якщо ви змішуєте порошок із милом, просто ретельно вимийте руки, приділяючи особливу увагу таким ділянкам, як кінчики пальців і під нігтями, потім сполосніть. Цей варіант буде трохи м'якшим для шкіри. Але якщо запах справді сильний, втирання содової пасти в шкіру і нігті може бути кращою альтернативою.

Загалом, каже Хаммонд, ви можете уникнути часникового запаху на кінчиках пальців, використовуючи кухонний комбайн для подрібнення часнику, або, якщо вам потрібні скибочки часнику, надіньте одноразові рукавички.

Дивіться відео про те, як позбутися неприємного запаху на руках

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