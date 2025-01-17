Як правильно відварювати заморожені пельмені: кидати в окріп чи ні

Існує думка, що заморожені пельмені потрібно кидати просто в киплячу воду. Однак досвідчені кухарі вказують на те, що такий спосіб може бути не найкращим.

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Як правильно варити заморожені пельмені / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube-каналу "Готуємо з вами разом"

Ви дізнаєтеся:

Як правильно варити заморожені пельмені

Поради, як приготувати смачні заморожені пельмені

Час варіння

Готовність пельменів

Заморожені пельмені, які часто сприймаються як зручна їжа, можуть бути не такими простими в приготуванні, як може здатися, на перший погляд - важливо дотримуватися правильної технології приготування. Главред розповідає, як правильно відварювати заморожені пельмені.

Автор YouTube-каналу "Готуємо з вами разом" також розповіла, як варити заморожені пельмені.

Як правильно варити заморожені пельмені

Експерти рекомендують використовувати для приготування пельменів велику каструлю, наповнену достатньою кількістю води, щоб забезпечити їм достатній простір для правильного приготування без переповнення. Також дуже важливо періодично помішувати пельмені ложкою, щоб вони не прилипали до дна каструлі.

Поради, як приготувати смачні заморожені пельмені, зберігши їхню соковитість і насичений смак:

перед тим, як кидати заморожені пельмені у воду, спробуйте довести їх до нормальної температури - зробити це можна, якщо замочити продукт у воді на кілька хвилин;

найкраще заморожені пельмені кидати у воду, температура якої не перевищує 50 градусів;

під час варіння додайте трохи холодної води, тоді температура залишиться рівномірною.

Після приготування пельмені рекомендується обдати холодною водою, щоб зупинити процес варіння і зберегти текстуру.

Дивіться відео про те, як правильно варити заморожені пельмені

Час варіння

Час варіння варіюється і залежить не від розміру пельменів, а від товщини тіста.

У середньому варити їх потрібно протягом приблизно семи хвилин, періодично помішуючи.

Якщо ви переварите пельмені, то тісто розвариться і розповзеться - у вас будуть окремі шматочки тіста і м'яса. Якщо ж не доварите, то ризикуєте отримати сире тісто.

Готовність пельменів

Щоб переконатися, що пельмені готові, дістаньте один екземпляр із каструлі й акуратно розріжте його. Начинка має бути повністю приготовленою, а тісто - м'яким і пружним. Якщо начинка сира, продовжуйте варити протягом ще кількох хвилин.

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