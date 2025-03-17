Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Як показати домашній кішці свою любов: три перевірені способи

Віталій Кірсанов
17 березня 2025, 15:33
148
Ветеринар радить регулярно прибирати лоток - вихованці це оцінять.
Як показати домашній кішці свою любов
Як показати домашній кішці свою любов / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Жива Планета"

Коротко:

  • Кішки воліють контролювати ситуацію
  • Кішки люблять повну миску їжі
  • Ветеринар радить регулярно прибирати лоток

Думки кішок нелегко зрозуміти. Проте є кілька способів висловити свою любов до вихованця. Ветеринар під ніком Cat the Vet у TikTok розповіла, як найкраще найкраще проявляти свою прихильність до кішки. Вона попередила, що вихованцям не подобається, коли до них притискаються, пише Главред з посиланням на The Mirror.

Автор Youtube-каналу "Жива Планета" також розповіла, як показати кішці свою любов і прихильність.

"Наші кішки ласкаві, але їм подобається бути на своїх умовах, і вони вважають за краще контролювати ситуацію. Тож погладжування - так, посиденьки - безумовно, але обійми? Можливо, не дуже", - пояснила вона.

Ветеринар додала, що кішки люблять повну миску їжі, але краще годувати їх меншими порціями, частіше.

"Залишаючи велику повну миску з їжею, ви заохочуєте переїдання, що може призвести до різних проблем зі здоров'ям, таких як ожиріння і артрит. Що краще і відповідає природним вподобанням наших котів у харчуванні, то це пропонувати їм їжу потроху і часто або годувати їх із кульок-головоломок чи кульок-ласощів, що насправді заохочує та імітує природну мисливську поведінку наших котів", - підкреслила вона.

Ще одним способом проявити любов до своєї кішки є купівля лотка з хорошим оглядом. Ветеринар поділилася, що найкраще розташувати його у відокремленому місці.

"Їм подобається, коли вони можуть бачити навколо себе, тому що пам'ятають, що вони вразливі, коли ходять у туалет. Їм подобається великий туалет із гарним краєвидом. Слідкуйте за тим, щоб їхній лоток був щонайменше в півтора раза довший за них самих і був наповнений піском", - каже вона.

Крім того, ветеринар радить регулярно прибирати лоток. За її словами, вихованці це оцінять.

Дивіться відео про те, як показати кішці свою любов і прихильність:

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

домашні улюбленці домашні тварини коти цікаві новини
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Американці масово виступають проти Трампа: скільки відсотків не підтримують його

Американці масово виступають проти Трампа: скільки відсотків не підтримують його

18:07Політика
"Наш давній друг і союзник": названо країну, яка блокує вступ України до ЄС

"Наш давній друг і союзник": названо країну, яка блокує вступ України до ЄС

17:55Світ
Миротворці в Україні: в яких містах вони будуть розміщені та яке їх завдання

Миротворці в Україні: в яких містах вони будуть розміщені та яке їх завдання

16:22Війна
Реклама

Популярне

Більше
"А мені зручно": Клара Новікова вийшла у світ і приголомшила своїм зізнанням

"А мені зручно": Клара Новікова вийшла у світ і приголомшила своїм зізнанням

Коли в Україну увірветься -13 градусів: синоптики назвали точну дату

Коли в Україну увірветься -13 градусів: синоптики назвали точну дату

Влупить 8-градусний мороз та сипатиме сніг: в Україну вривається похолодання

Влупить 8-градусний мороз та сипатиме сніг: в Україну вривається похолодання

Чого бояться колорадські жуки – як захистити картоплю без хімії та пестицидів

Чого бояться колорадські жуки – як захистити картоплю без хімії та пестицидів

У Трампа прямо сказали, які території будуть "ділити" Україна та РФ

У Трампа прямо сказали, які території будуть "ділити" Україна та РФ

Останні новини

18:07

Американці масово виступають проти Трампа: скільки відсотків не підтримують його

17:59

Міжнародна допомога та підвищення акцизів на сигарети: EUReporter про джерела економічної стійкості України

17:55

"Наш давній друг і союзник": названо країну, яка блокує вступ України до ЄС

17:46

Чому досвідчені господині натирають вікна чайними пакетиками: цікавий лайфхак

17:33

Багато країн готові відправити своїх миротворців в Україну - британська влада

Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - ЯковенкоПрипинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - Яковенко
17:14

"Фронт обвалиться, бійці побіжать": чим обернеться для РФ відмова від перемир'яВідео

16:52

"Світить" великий штраф: коли не можна ловити щуку в Україні

16:48

Бояться, як вогню: як зробити простий засіб від мишей

16:45

У розвідці США спрогнозували результати переговорів Трампа з Путіним

Реклама
16:28

В Україні дорожчають огірки та помідори: скільки коштують овочі

16:27

Гороскоп на завтра 18 березня: Левам - відпочинок, Стрільцям - винагорода

16:22

Миротворці в Україні: в яких містах вони будуть розміщені та яке їх завдання

16:01

Водіїв можуть штрафувати за повільну їзду: де діє такий закон

15:48

"Потрібна третя сторона": Жданов дав тривожний прогноз щодо перемир'я в УкраїніВідео

15:44

РФ втратила на Покровському напрямку більше танків, ніж є у Бундесверу - ЗСУ

15:33

Як показати домашній кішці свою любов: три перевірені способи

15:22

Чоловік копав у своєму саду і був приголомшений знахідкою: що там було

15:00

Хлопець показав хитрий фокус із пральною машиною: вірусний лайфхак підкорив Мережу

14:49

"Прийнято невідкладні рішення": Зеленський провів нараду з військовими

14:37

"Історичне рішення": Німеччина внесе правки до своєї конституції заради України

Реклама
14:36

Чи потрібно прати новий одяг перед тим, як його носити: остаточна відповідь

14:32

УНІАН відзначає 32 роки й започатковує спеціальну відзнаку від читачів новини компанії

14:24

Відома українська акторка у важкому стані - діагноз

14:21

Сенсаційне розслідування проєкту "ТСН. Тиждень": журналістка отримала доступ до ДНК-аналізу родини путіна

13:50

Трамп хотів досягти перемир'я, тиснучи санкціями, але не на РФ - Жданов

13:45

Переговори Трампа з Путіним: у Кремлі зробили заяву і назвали дату

13:44

Садівників закликають розкласти фольгу у садах: у чому причина

13:37

У ЗСУ розповіли, чому Кремль намагається затягнути мирні переговори

13:11

5 знаків зодіаку, яких поважають і обожнюють оточуючі

13:10

Загадка, яка "зламає мозок": треба знайти павука всього за 5 секунд

13:05

Контрудари з обох сторін: ЗСУ перехоплюють у ворога ініціативу на Донеччині

12:44

"Знеструмлено споживачів": РФ била БПЛА по енергооб'єктах у кількох областях

12:31

"Фундаментальні речі": Сибіга назвав "червоні лінії" на мирних переговорах

12:28

Слава Камінська висловилася про Україну - деталі

12:17

Україна може укласти договір про мир, але не з Путіним - Морозов

11:48

В Україні не виключили послаблення санкцій проти РФ і назвали умову – Politico

11:13

Трамп у цейтноті: Жданов оцінив, чи є шанс укласти перемир'я в УкраїніВідео

11:09

Китайський гороскоп на завтра 18 березня: Щурам - стрес, Мавпам - труднощі

10:54

Як правильно смажити рибу: під кришкою або без кришки

10:42

Примус РФ до перемир'я: Сибіга назвав головні важелі США

Реклама
10:19

Завалить урожаєм: чим підживити малину навесні

10:13

"Цілий рік": Дмитро Комаров зробив важливу заяву

10:10

США виходять із міжнародної групи, що розслідує злочини РФ в Україні - NYT

09:47

У РФ заїкнулися про "гарантії" і назвали умову мирної угоди щодо України

09:30

Спалахнула пожежа: дрони атакували важливі об'єкти в Астраханській області РФ

09:24

Криза неминуча: як США намагаються перезапустити свою економікуПогляд

09:23

Зрадниця Наташа Корольова по вуха в боргах - що сталося

09:00

Припинення вогню не буде, війська РФ готують ривок до 9 травня – ЖдановВідео

08:49

Салат на Великдень, який затьмарить будь-яку страву: шикарний рецепт із 5 інгредієнтів

08:43

Відновлення наступу РФ майже миттєво загрожуватиме двом містам - ISW

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Операція в Курській області
Пробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти