Як показати домашній кішці свою любов: три перевірені способи

Ветеринар радить регулярно прибирати лоток - вихованці це оцінять.

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Як показати домашній кішці свою любов / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Жива Планета"

Коротко:

Кішки воліють контролювати ситуацію

Кішки люблять повну миску їжі

Ветеринар радить регулярно прибирати лоток

Думки кішок нелегко зрозуміти. Проте є кілька способів висловити свою любов до вихованця. Ветеринар під ніком Cat the Vet у TikTok розповіла, як найкраще найкраще проявляти свою прихильність до кішки. Вона попередила, що вихованцям не подобається, коли до них притискаються, пише Главред з посиланням на The Mirror.

Автор Youtube-каналу "Жива Планета" також розповіла, як показати кішці свою любов і прихильність.

"Наші кішки ласкаві, але їм подобається бути на своїх умовах, і вони вважають за краще контролювати ситуацію. Тож погладжування - так, посиденьки - безумовно, але обійми? Можливо, не дуже", - пояснила вона.

Ветеринар додала, що кішки люблять повну миску їжі, але краще годувати їх меншими порціями, частіше.

"Залишаючи велику повну миску з їжею, ви заохочуєте переїдання, що може призвести до різних проблем зі здоров'ям, таких як ожиріння і артрит. Що краще і відповідає природним вподобанням наших котів у харчуванні, то це пропонувати їм їжу потроху і часто або годувати їх із кульок-головоломок чи кульок-ласощів, що насправді заохочує та імітує природну мисливську поведінку наших котів", - підкреслила вона.

Ще одним способом проявити любов до своєї кішки є купівля лотка з хорошим оглядом. Ветеринар поділилася, що найкраще розташувати його у відокремленому місці.

"Їм подобається, коли вони можуть бачити навколо себе, тому що пам'ятають, що вони вразливі, коли ходять у туалет. Їм подобається великий туалет із гарним краєвидом. Слідкуйте за тим, щоб їхній лоток був щонайменше в півтора раза довший за них самих і був наповнений піском", - каже вона.

Крім того, ветеринар радить регулярно прибирати лоток. За її словами, вихованці це оцінять.

Дивіться відео про те, як показати кішці свою любов і прихильність:

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