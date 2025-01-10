IQ-тест для найрозумніших: знайдіть приховані зірки серед сніжинок за 5 секунд

Головоломки активізують критичне мислення та покращують роботу мозку.

https://glavred.net/life/iq-test-dlya-samyh-umnyh-naydite-skrytye-zvezdy-sredi-snezhinok-za-5-sekund-10629506.html Посилання скопійоване

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Розв'язання візуальних головоломок у рамках дефіциту часу підвищує розумову активність - основну рису високоінтелектуальних людей, пише Jagranjosh.

На цьому сніжному пейзажі серед безлічі сніжинок заховано кілька зірок. Зможете знайти їх усього за 5 секунд?

Уважно подивіться на снігову сцену нижче. Серед красивих сніжинок заховано кілька зірок, але знайти їх не так-то просто.

відео дня

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Лише 1% любителів головоломок можуть знайти всі зірки за 5 секунд.

Чи входите ви до цієї унікальної групи? Запустіть таймер, зосередьтеся та подивіться на картинку!

Якщо вам вдасться знайти всі зірки - вітаємо: ви володієте винятковими навичками спостереження, що є ознакою підвищеного інтелекту.

Не можете знайти їх? Не хвилюйтеся, ми наводимо рішення нижче.

Вірна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.

Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.

А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред