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Що не можна додавати до кави: 6 продуктів, які псують напій, що бадьорить

Віталій Кірсанов
1 травня 2025, 21:32
657
Деякі продукти можуть оновити смак кави, але є такі, які ніколи не слід додавати до кави.
Що не можна додавати в каву
Що не можна додавати в каву / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Истории из жизни"

Ви дізнаєтеся:

  • Список продуктів, які псують смак кави
  • Наскільки поєднується кава з молоком

Якщо кава вранці стала для вас несмачною, найімовірніше, причина не в самому напої, а в тому, що ви до нього додаєте. Адже деякі інгредієнти можуть перебивати насичений натуральний смак напою, повністю псуючи його. Главред назвав продукти, які не варто додавати до кави, пише Eatthis.

Автор Youtube-каналу "Effect Placebo" також розповів про те, наскільки поєднується кава з молоком.

Хоча деякі продукти можуть справді оновити смак напою, проте є такі, які ніколи не слід додавати до нього, вважає бариста та експерт з кави Дрю Понд. Ось що це за продукти.

1. Продукти з високою кислотністю

Вода з лимоном має приємний смак, проте кава - зовсім інша історія. Хоча деякі європейці насолоджуються кавою з лимоном чи іншими цитрусовими, проте це не найкраща ідея, каже власниця кавового бізнесу Лайла Гамбарі.

Вона не радить класти в каву такі продукти з високою кислотністю, як журавлина, шипшина, хоча припускає, що деякі цитрусові, як-от апельсини, підійдуть. Однак категорично не можна додавати червоних фруктів із високою кислотністю. Причина в тому, що коли ви до кави додаєте ще й молоко - воно може згорнутися.

"Я перепробувала всілякі сиропи для особливих напоїв у своїй кав'ярні та виявила, що ці продукти мають чудовий смак, але згортають молоко, коли ви додаєте їх у лате. Коли кава і молоко гарячі, це одразу ж відокремлює згусток від сироватки", - пояснила Гамбарі.

2. Штучні вершки

Штучні вершки - це теж не найкращий вибір для поліпшення смаку кави. За словами Понда, у них багато гідрогенізованих олій, сумнівних загусників та інших хімічних речовин.

3. Протеїновий порошок

Отримувати свою щоденну норму білка важливо, проте не варто це робити за рахунок кави. Замість цього краще випити протеїновий коктейль, стверджують експерти.

"Ця суміш перетворює добре збалансовану каву на неприємно густу та несмачну грудкувату масу, яку важко пити", - каже колишній бариста Райлі Вестбрук.

За його словами, кава - це насамперед баланс, а додавання протеїнового порошку порушує всі елементи належної консистенції напою.

4. Штучні підсолоджувачі

Штучні підсолоджувачі можуть зробити каву смачнішою, але таким чином ви завдаєте шкоди своєму здоров'ю.

"Синтетичний смак перебиває насичені, складні аромати ваших улюблених кавових зерен. Кавовий ритуал має підтримувати ваше загальне самопочуття чистими, корисними інгредієнтами, що заряджають енергією та живлять, а не хімічними речовинами, які можуть бути шкідливими для вашого здоров'я", - застерегла засновниця кав'ярні Ліндсі Соціо.

5. Рисове молоко

Сьогодні існує багато видів молока, таких як вівсяне або мигдальне, які додають до кави. Але рисового молока слід уникати, переконаний власник кав'ярні Лео Юффа.

За його словами, воно має низький вміст білка, погано збивається, тож не підходить для лате та капучино.

6. Сиропи без цукру

Коли продукт не містить цукру, він не обов'язково здоровий. Це якраз стосується сиропів для кави. За словами Понда, "будь-який смак малини або персика, ймовірно, з'явився в лабораторії та має своїх друзів: кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози, пропіленгліколь і ще більше діацетилу".

Якщо ви хочете фруктових ноток у своїй чашці, купуйте натуральний продукт, радить експерт.

Дивіться відео про те, наскільки поєднується кава з молоком:

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