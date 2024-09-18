Топ-3 знаки зодіаку, для яких ця осінь буде найщасливішою в житті

Навіть серед всього хаосу життя завжди можна знайти свої благословення. Особливо восени пощастить декільком знакам.

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3 знаки зодіаку, котрим скоро пощастить / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

У цю осінь космос наповнений енергією трансформацій. Завдяки сезону затемнень, ретроградному Марсу та ретроградному Меркурію, ця пора обіцяє бути часом глибоких змін. Протягом осені ми пройдемо через сезони Терезів, Скорпіона та Стрільця. Що цікаво, до 23 вересня Венера, планета кохання, перебуватиме у своєму ж знаку — Терезах.

Чи є ви одним із тих щасливчиків, на яких очікує успіх цієї осені? Астрологи Yahoo розповіли, кому пощастить в золоту пору.

Корисним буде переглянути ваш знак зодіаку. А також звернути увагу, де знаходиться ваше Сонце, Місяць та Асцендент, якщо знаєте їх.

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Терези

Терези будуть щасливими цієї осені. До 23 вересня Венера перебуватиме в їхньому знаку, тому планета кохання дарує цьому повітряному знаку безліч благословень та теплих почуттів у відносинах. Відносини на особистому і практичному рівнях складатимуться дуже гармонічно, вважають астрологи.

З осіннього рівнодення 23 вересня і до 22 жовтня 2024 року пануватиме сезон Терезів. Сонце, що перебуватиме у їхньому знаку, сприятиме свідомому зростанню. А впевненість знака сяятиме яскраво, відкриваючи нові розділи самопізнання.

Знаки зодіаку / Инфографика: Главред

Скорпіон

Тими, хто почуватиметься на своєму місці цієї осені, точно можна назвати скорпіонів. Сезон одного з найпалкіших знаків зодіаку розпочнеться 23 жовтня і триватиме до 21 листопада 2024 року. Сонце, що перебуватиме у їхньому знаку, даруватиме впевненість, харизму та оптимістичні починання. Вони відчуватимуть новий приплив енергії.

''Під час сезону Скорпіона завіса між матеріальним та духовним світами стає тоншою, і Скорпіони як інтуїтивний водний знак зможуть скористатися цією енергетикою. Цієї осені вони готові до свого щорічного перетворення, яке кине виклик позбутися старих шарів і прийняти вищу версію себе'', - розповідають астрологи.

Стрілець

22 листопада розпочинається сезон Стрільця, який триватиме аж до зимового сонцестояння 21 грудня. Завершуючи осінній сезон, цей вогняний знак має відкрите серце, щоб отримувати благословення під час свого дня народження. У цей період перед ними відкриються нові можливості для зростання.

''Під час свого астрологічного сезону енергія Стрільців буде потрібна як ніколи. Інші люди будуть готові підтримати їх, даруючи похвалу та підносячи подарунки і пропозиції. Вони відчуватимуть стабільний ріст свого потенціалу протягом усієї осені'', - обіцяють астрологи.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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