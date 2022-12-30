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З 1 січня все піде шкереберть: астролог назвав головних невдах початку 2023 року

30 грудня 2022, 12:10
Астролог Влад Росс склав детальний гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку.
Влад Росс, гороскоп
Астролог назвав головних невдах початку 2023 року / УНІАН

Добігає кінця 2022 рік, який приніс чимало бід знакам Зодіаку, але на цьому все не закінчиться.

Як розповів астролог Влад Росс в коментарі Главреду, у січні 2023 року в немилість долі потраплять чотири представники зодіакального кола.

Рак

У Раку січень 2023 року пройде під знаком мінус. Місяць не буде для нього самим благополучним і спокійним – мабуть, з усіх знаків Зодіаку саме Раку січень здасться найскладнішим періодом.

"Але багато в чому все це буде залежати від ставлення раку до ситуації: якщо не чинити опір долі і не форсувати події, все в підсумку складеться добре. Тому спокій - головний козир раку на початку року", - зазначив астролог.

В роботі та фінансовій сфері у січні складеться не найкраща ситуація, тому краще піти в тінь і не випробовувати долю, інакше можна збанкрутувати. Якщо Раку щось будуть обіцяти і намагатися зловити на вудку спокуси – точно обдурять.

На початку місяця обстановка в колективі раку буде спокійною, відносини з колегами будуть більш-менш дружніми, що може добре позначитися на якості роботи. Але в кінці місяця не варто розраховувати на колег і ділових компаньйонів – можливе порушення договорів, непорозуміння, конфлікти і навіть розрив відносин. Не найкращий час для будь-яких починань в роботі, особливо в середині січня.

В фінансовій сфері в січні-2023 Раку слід бути дуже пильним, щоб його не обікрали і щоб не попастися на хитрощі шахраїв. Тому Раку не варто надовго залишати без нагляду свою квартиру, кудись їхати. Дохід Раку буде приносити копітка робота і продумані дії.

Особисте життя Років у січні буде на позитивній хвилі. Не буде везти в грошах і кар'єрі, зате пощастить в любові. На початку місяця бажано налагодити зі своєю другою половиною довірчі відносини. Секрет сімейного щастя полягатиме не стільки в романтиці, скільки в довірі і взаєморозумінні.

"Вільним представникам цього знака зодіаку випаде можливість зустріти відповідного партнера. Слід звернути увагу на старих знайомих, колег – не виключено, що хтось із них давно відчуває до Раку ніжні і трепетні почуття. Якщо Рак когось не підпускав до себе близько, то тепер буде шанс, що все піде, як по накатаній колії", - говорить Росс.

У січні Рак може застудитися або підхопити вірусну інфекцію, можливо, прямо в розпал новорічних свят – досить буде вийти ненадовго на вулицю без головного убору. Щоб цього не сталося, Раку потрібно зміцнювати імунітет, пити імбирний чай, їсти побільше цитрусових.

Кінець місяця - сприятливий час для боротьби зі шкідливими звичками, можна кинути пити і курити в ніч на 22 січня.

Лев

Січень-2023 для Лева стане дуже складним місяцем. Рік почнеться зі службових чвар і підкилимних баталій, причому воюючі сторони будуть намагатися втягнути Лева в конфлікт, але не варто їм піддаватися.

"Незважаючи на новорічні свята, Лев може бути дуже завантажений на роботі. Навіть піднімаючи келих шампанського за новий рік, він буде думати про робочі завдання", - попереджає астролог.

Фінансове становище обіцяє бути більш-менш стабільним у січні. Льву вдасться зберегти баланс між прибутком і витратами, а, крім того, відкласти деяку суму.

В особистому житті Лева теж складеться напружена ситуація. Лева буде штормити, але будь-який шторм рано чи пізно закінчується, як і сімейні сварки. Тому в 20-х числах січня Лев помириться зі своєю другою половиною, якщо на початку місяця виник конфлікт через покупку неправильної ялинки на Новий рік або Несмачного "Олів'є". На початку січня можна буде посваритися через будь-яку дрібницю, сущу дрібницю.

Льву потрібно уникати давати своїм близьким вказівки на кожному кроці, повчати всіх і кожного. Краще більшість проблем Леву вирішувати самостійно, а не доручати щось робити іншим, тому що, найімовірніше, вони підведуть.

Що стосується здоров'я, Леву важливо пам'ятати, що найголовніше – це здорова нервова система, в якій в січні можливий збій. Крім того, Леву потрібно тримати в узді свою природну недовірливість, не додумувати і не придумувати факти і події життя без певних доказів. В цілому, організм працювати буде задовільно. Леву в січні слід сидіти на дієті і не влаштовувати великих бенкетів.

Діва

Новорічні подарунки підуть на користь відносинам в сім'ї, тому Діві важливо зробити якомога більше подарунків іншим. Також Діві не можна забувати про себе - потрібно взяти паузу і присвятити час собі. Діві дуже потрібен відпочинок, тому слід відправитися до океану або в санаторій. Розслаблення і масаж Діві просто необхідні.

У січні в питаннях професійної діяльності зірки рекомендують Діві не форсувати події і віддатися течією життя, особливо в перші 20 днів. Слід приділяти більше уваги зовнішньому лоску в роботі, особливо тим представникам знака, які працюють з людьми. Потрібно стати більш ввічливими, це справить відмінне враження як на клієнтів, так і на начальство, і на оточуючих людей.

"В середині місяця у Діви можуть виникнути складнощі в спілкуванні з керівництвом. Потрібно бути коректніше в своїх висловлюваннях і діях, не намагатися реалізовувати будь-які авантюри. Також в цьому місяці не слід розраховувати на просування по службі. Потрібно виконувати свої обов'язки гідно – це неодмінно оцінять оточуючі. Зміна місця роботи в січні - 2023 категорично протипоказана Діві", - говорить Росс.

У січні представникам знака слід бути завбачливішими щодо грошей. Діва не буде особливо турбуватися про майбутнє, але коштів для задоволення потреб і бажань їй буде достатньо.

Що стосується здоров'я, Діві в січні слід проявляти увагу до будь-яких сигналів організму у вигляді болю, інакше можна потрапити в лікарню, наприклад, з апендицитом. Використання нетрадиційної медицини для лікування в цей період, може тільки погіршити стан. На початку місяця слід віддати перевагу домашній їжі, інакше можна отруїтися в ресторані. Кінець місяця підійде для загартовування, початку курсу масажу, водних процедур. Найкращий ефект дадуть водна гімнастика, заняття аеробікою і дихальними вправами.

Стрілець

В середині січня-2023 Стрільцю бажано взяти тайм-аут, оскільки плани можуть порушитися, та й досягти компромісу з партнерами буде вельми нелегко. Зате в кінці місяця представники знака знову можуть бути на хвилі успіху.

У сфері фінансів у другій половині місяця у Стрільця з'являться хороші шанси для нового заробітку і нового ділового проекту. Однак у першій половині Стрілець може прогоріти. Тому потрібно бути вельми дбайливим і витрачати з розумом.

В особистому житті Стрільцю не варто розраховувати на сплеск романтичних почуттів. Якщо з партнером (або партнеркою) у Стрільця довірчі відносини, то місяць пройде спокійно, без скандалів. На канікулах Стрільці зуміють не тільки відпочити, але і разом з дружиною виробити план дій, який в подальшому допоможе збільшити дохід сім'ї.

Стрільцю важливо зараз не сперечатися, навіть з діловими партнерами, а знайти компроміс і домовлятися. Не варто подавати до суду, зате варто всі судові розгляди закінчити саме в січні.

В середині місяця грошові питання краще не обговорювати, оскільки навіть найміцніші пари можуть посваритися, а ділове партнерство може зруйнуватися.

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Автор: Сергій Кущ
гороскоп Влад Росс
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