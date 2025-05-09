Гороскоп таро на сьогодні 9 травня: Близнюкам - нові стосунки, Козерогам - важливі новини

На Тельців чекає чудовий день для ухвалення рішень, оскільки вони будуть емоційно врівноважені.

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Гороскоп Таро на 9 травня / Колаж Главред, фото Pixabay

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, даючи змогу побачити, як зовнішні обставини і внутрішні стани переплітаються.

Главред розповість, до чого вам сьогодні готуватися.

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Гороскоп таро на сьогодні - Овен

Ваша карта: 3 мечі

Це одна з найскладніших карт, про яку можна сказати щось позитивне. Правду кажучи, у вас, найімовірніше, не буде гарного дня. Душевний біль, печаль і скорбота переслідують вас, і ви, можливо, нічого не можете з цим вдіяти. Іноді вам просто потрібно посидіти і розібратися зі своїми почуттями протягом дня.

Гороскоп таро на сьогодні - Телець

Ваша карта: Король кубків

Це хороший день для прийняття рішень. Чому? Тому що ця карта натякає на час великої емоційної рівноваги. Замість того, щоб турбуватися про те, що ви ухвалюєте неправильне рішення, це час, коли ви найбільш врівноважені. Це також чудовий день, щоб зробити щось, що вас лякає. Сьогодні ви найкраще підготовлені, щоб впоратися з цим.

Гороскоп таро на сьогодні - Близнюки

Ваша карта: Туз Кубків

Сьогоднішній день ідеально підходить для зародження нових стосунків. Чи то закоханість, що переростає в щось більш реальне, чи то просто міцніша платонічна дружба, ця карта показує початок нового шляху у ваших стосунках. Прийміть цю енергію і побудуйте плани з кимось особливим.

Гороскоп таро на сьогодні - Рак

Ваша карта: Поміркованість

Сьогодні будьте простішими. Хоча вам може захотітися зробити щось трохи дурне, вихід із себе тільки створить вам проблеми. Замість того щоб ставитися до цього як до божевільного п'ятничного вечора, проявіть поміркованість. Не просто слухайте кожну примху, яка підказує вам зійти з розуму. Якщо ви це зробите, ви можете дійсно пошкодувати про деякі рішення.

Гороскоп таро на сьогодні - Лев

Ваша карта: Сила

Чи знаєте ви, що карта Сили насправді є картою Таро, пов'язаною з астрологічним знаком Лева? Це робить цей розклад особливо важливим для вас сьогодні. Уся справа в тому, щоб бути сміливим, навіть коли ви налякані, - діяти, коли хочеться задуматися. Зробіть сміливий вчинок сьогодні.

Гороскоп таро на сьогодні - Діва

Ваша карта: 10 Мечів

Ця карта знаменує болісне завершення чогось у вашому житті. Чи то кульмінація життєвого шляху, чи то руйнування стосунків, ви навряд чи почуватиметеся позитивно просто зараз. Хоча завершення - це важко, воно також відкриває нову і, як ми сподіваємося, кращу фазу життя.

Гороскоп таро на сьогодні - Терези

Ваша карта: 10 Жезлів

Ви любите бути поруч із людьми навколо вас, тому вам важко сказати "ні", коли вони просять про послугу. Правда в тому, що у вас просто немає енергії, щоб присвятити себе іншим людям просто зараз. Прислухайтеся до своєї інтуїції і проведіть сьогодні деякий час наодинці з собою, взагалі нічого не роблячи. Якщо ви не припините перенапружуватися, на вас чекає зрив.

Гороскоп таро на сьогодні - Скорпіон

Ваша карта: 8 Мечів

Іноді здається, що весь світ налаштований проти вас, і сьогодні ви можете почуватися саме так. Легко звинувачувати всесвіт, але чи дійсно все так вийшло з-під вашого контролю, як ви собі це уявляєте? Можливо, у вас більше влади над тим, що відбувається у вашому житті, ніж ви готові визнати.

Гороскоп таро на сьогодні - Стрілець

Ваша карта: 5 Жезлів

Сьогодні розбіжності досягли рекордно високого рівня. Хоча було б непогано, якби всі були врівноважені, включно з вами, це просто не у ваших планах. Якщо ви налаштовані на трохи змагальне ставлення до оточуючих, звісно, зробіть це. Але якщо ви вважаєте за краще зберігати мир, тримайтеся подалі від людей.

Гороскоп таро на сьогодні - Козеріг

Ваша карта: Вежа

Сьогодні ви можете отримати новини, які повністю змінять усе. І оскільки це зміни, яких ви не хотіли і не просили, ви будете дуже засмучені. Хоча засмучуючим новинам не можна запобігти, ви можете допомогти собі з реакцією на них.

Гороскоп таро на сьогодні - Водолій

Ваша карта: Туз Жезлів

Для того, щоб щось зробити, є дві складові: натхнення і сила волі. Вам потрібно мати бажання зробити це і сміливість. Сьогодні у вас буде і те, і інше. Що б вас не надихало просто зараз, не стримуйтеся. Дійте, робіть це.

Гороскоп таро на сьогодні - Риби

Ваша карта: 4 Пентаклі

Заощаджуйте свої гроші сьогодні. Незважаючи на те, що ви щось хочете, і що ви безумовно можете собі дозволити, краще почекати. Ви можете в кінцевому підсумку пошкодувати про покупку або навіть зіткнутися з чимось, що вимагає більше грошей. Сьогодні краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати.

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Що варто враховувати читачеві Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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