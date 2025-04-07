Навіщо 8 квітня притискатися до дерева: яке свято, прикмети

Наші пращури вірили, що 8 квітня вилазить з-під землі різне гаддя, але в жодному разі не можна його вбивати.

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Навіщо 8 квітня притискатися до дерева / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 8 квітня

Народні традиції та прикмети

Що не можна робити 8 квітня

За новоюліанським календарем церква в Україні 8 квітня вшановує апостолів Іродіона, Руфа та інших; преподобного Руфа Києво-Печерського, мученика Павсиліпа, святителя Калестина - папу Римського, а також святителя Нифонта Новогородського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 8 квітня

Святі апостоли Іродіон, Руф та інші були апостолами з 70, учнями 12 апостолів Христових. Апостоли відомі своїми проповідями християнства і пророцтвами.

відео дня

Преподобний Руф-затворник був ченцем Києво-Печерського монастиря в 14 столітті. Відрізнявся своїм благочестям. Похований у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Святий мученик Павсиліп постраждав за віру Христову в другому столітті за часів імператора Адріана. На нього донесли язичники і святого одразу ж закували в кайдани.

Святитель Келестин здобув гарну освіту і був дуже шанований серед духовенства. Провадив доброчесне життя і був ревним послідовником християнства. Був обраний папою Римським з 422 по 432 рік. Відзначився даром проповіді.

Святитель Нифонт був єпископом Новгородським і ченцем Києво-Печерської лаври. Жив за часів князя Святослава Ольговича. Є свідчення, що святий відмовився вінчати князя з дочкою половецького хана, оскільки християнам не належить одружуватися з іновірцями.

Побудував Новгородську церкву Пресвятої Богородиці. Ім'я Нифонта згадується в "Києво-Печерському патерику", в Іпатіївському літописі, "Житіях святих" архієпископа Філарета. Святитель Нифонт включений до Собору Новгородських святих, що вшановується в третю неділю після Трійці.

Народні традиції та прикмети

У народі називали 8 квітня днем Родіона і Руфа. Наші пращури вірили, що цього дня зустрічаються Сонце і Місяць. У давніх українських ще дохристиянських традиціях проводили обряди вшанування диких звірів і плазунів.

Наші пращури вірили, що цього дня вилазить з-під землі різна тварюка, але в жодному разі не можна її вбивати. Не можна було зачіпати ні змію, ні ящірку, ні гадюку. Існувало повір'я, що на землі з'являються загадкові істоти - Руфи.

Господині виносили вперше на подвір'я маленьких курчат і гусенят. Робити це потрібно було із зав'язаними очима, вважалося, це захистить від воронів і шулік.

Доброю прикметою було побачити журавлів. Тоді одразу бігли по жменю проса і розмішували її з грудкою землі. Коли просо висіяти, буде щедрий урожай.

Діти збирали соломинки і вкладали в гусяче гніздо, на приплід худоби і хорошу несучість птиці.

Молоді дівчата, коли чули грім у цей день, бігли вмиватися і витиралися червоним рушником, вірячи, що це збереже красу. А чоловіки притискалися до дерева, щоб не боліла спина під час жнив.

Гарна погода цього дня віщувала тепле літо, а похмурий день пророкував холодне і дощове.

Що не можна робити 8 квітня

Триває Вербний тиждень, останній тиждень перед Страсною седмицею, тому віряни особливо дотримуються посту. Цього дня не рекомендується їсти м'ясне, молочне та яйця, проте можна приготувати смачні страви за рецептами з нашого меню на Великий піст.

Також заборонено:

бажати комусь зла і лихословити;

відмовляти в допомозі та милостині;

влаштовувати застілля та розважатися.

Краще провести день у молитві, допомогти комусь із рідних, зробити що-небудь добре.

Іменини та день ангела 8 квітня

За новим церковним календарем цього дня іменини святкують Родіон, Руф і Нифонт.

Ім'я Родіон походить із давньогрецької мови і означає "герой". Руф із латині перекладається як "рудий". Ім'я Нифонт поширене серед православних християн, за походженням - грецьке, трактується, як "розважливий".

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