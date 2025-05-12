Чому не можна лихословити і плакати 13 травня: яке свято і день ангела

Наші предки вважали, що 13 травня не можна вбивати комарів, це принесе нещастя.

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13 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Яке церковне свято 13 травня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 13 травня

За новоюліанським календарем 13 травня церква в Україні вшановує мученицю Глікерію і з нею мученика Лаодикія, тюремного сторожа; мученика Олександра Римського, святого Георгія - сповідника; преподобного Євфимія Іверського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 13 травня

Мучениця Гликерія походила з Риму зі знатного роду. Вона свідомо вирішила прийняти муки за віру Христову, коли почалися гоніння християн. Стражник, який охороняв дівчину після тортур у в'язниці, на ім'я Лаодикій, теж став християнином за прикладом мужньої дівчини. Його одразу усікли мечем, а Глікерію віддали левицям, одна з них убила дівчину. Це сталося в II столітті.

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Мученик Олександр постраждав за віру Христову в IV столітті. Юнак служив в армії в Римі. Він також свідомо пішов на тортури, не бажаючи приховувати те, що він християнин. Олександр виніс багато мук і був убитий. Мати його забрала останки сина і поховала біля річки Ієригони.

Святий Георгій і його дружина Ірина були покарані за шанування ікон за часів іконоборчої єресі в IX столітті. Маєток подружжя розграбували. Сам Георгій був спочатку ув'язнений, а потім разом із дружиною відправлений на заслання, де вони й померли.

Євфимій Іверський походив із багатого грузинського роду. Освіту здобув у Константинополі. Вирушив в обитель на гору Афон, де весь свій час присвятив перекладу священного писання з грецької на грузинську мову. Пізніше був обраний настоятелем обителі Лаври святого Афанасія, але все ж залишив настоятельство для роботи над перекладами. Помер 1028 року.

Народні традиції та прикмети

У народних традиціях день Гликерії пов'язують із появою комарів. Вважається, що з цього дня ночі стають вологими і теплими, радше паркими.

Збереглося і кілька прикмет:

якщо комарів цього дня немає, не слід очікувати дощу до кінця травня;

якщо помічено багато дрібних мошок, то буде щедрий урожай грибів;

якщо почути грозу, то слід очікувати на дощове літо, а відповідно і врожайне.

У народі вважалося, що з цього дня вже слід сіяти гречку.

Що не можна робити 13 травня

Не можна сваритися, злословити і плакати. Наші предки вважали, що не можна вбивати комарів, це принесе нещастя. Не радилося також перебувати біля водойм.

Іменини та день ангела 13 травня

За новим церковним календарем 13 травня слід вітати з іменинами Олександра, Ірину та Григорія.

Олександр - ім'я давнього грецького походження, трактується як "захисник". Олександр вважається найпоширенішим ім'ям у всьому світі.

Ім'я Ірина походить із давньогрецької міфології, так звали богиню мирського життя.

Ім'я Григорій прийшло до нас із латині і означає "уважний", "зосереджений".

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