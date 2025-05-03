Чому не можна прибирати в будинках 4 травня: яке свято і день ангела

У другу неділю після Великодня слід присвятити час молитві.

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Яке свято і день ангела 4 травня / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 4 травня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 4 травня

За церковним календарем на 4 травня випадає друга неділя після Великодня, в цей день вшановуються жінки-мироносиці, а також праведні Йосип Аримафейський і Никодим, мучениця Пелагія, діва Тарсійська; благовірна Тамара, цариця Грузинська. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено.

Яке церковне свято 4 травня

Мироносиці - це жінки, які першими побачили, що Ісус воскрес, і принесли цю звістку апостолам. У Євангелії згадуються семеро жінок: Марія Магдалина, Іоанна, Сусанна, Марія Клеопова, Саломія та сестри Марфа і Марія. Вони йшли до місця поховання Ісуса, щоб за обрядом змастити його тіло миром. Але вони побачили, що його немає, і ангел сповістив їм, що Ісус воскрес.

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Йосип Аримафейський і Никодим також навчалися в Ісуса і були його таємними послідовниками. Йосип був багатим зі шляхетним становищем, яке він використав, щоб попросити у Пілата тіло Ісуса Христа. Никодим приніс багато суміші смирни з алое, якою юдеї змащували небіжчиків. Вони разом загорнули тіло Ісуса в плащаницю і поклали в кам'яну труну в печері.

Свята Пелагія була дочкою зі знатної родини язичників, але прийняла християнство. Через своє рішення служити Господу вона відхилила пропозицію сина імператора Діоклетіана. Мати дівчини сама віддала її на суд, а Пелагія, сміливо відкинувши вмовляння зректися Христа, сама увійшла в розпечену піч.

Свята Тамара була грузинською царицею. Часи правління Тамари називають Золотим Століттям в історії Грузії. Цариця дуже дбала про церкви та вірян. Вона вважається дуже доброю і мудрою. Об'єднані мусульманські країни зажадали від Тамари, щоб Грузія прийняла іслам, але правителька відмовила і вступила в боротьбу. В історичній боротьбі з мусульманами грузинське військо перемогло.

Народні традиції та прикмети

У народному слов'янському календарі на 4 травня є кілька прикмет:

якщо вранці багато роси, то день буде ясним і сонячним;

якщо ж роси немає, то слід очікувати дощу;

цвіт черемхи цього дня віщує холодний травень і дощове літо;

побачити зграю горобців у небі - до сильного вітру.

У народних слов'янських традиціях День жінок-мироносиць вважався дівочим днем. У дівчат і жінок були свої весняні обряди до свята.

Що не можна робити 4 травня

Цього року випадає друга неділя після Великодня, тож не можна:

прибирати в будинках;

робити важку фізичну роботу;

сваритися з близькими;

заздрити і пліткувати.

У другу неділю після Великодня слід присвятити час молитві. Подумати про щось хороше і допомогти своїм близьким.

Іменини та день ангела 4 травня

За новоюліанським календарем 4 травня з іменинами вітаємо Тамару, Йосипа, Марію, Соломію, Іванну, Марфу і Сусанну.

Ім'я Тамара походить зі стародавнього івриту і трактується як "фінікова пальма".

Йосип - давньоєврейське ім'я, що означає "той, хто примножує".

Марія з івриту перекладається як "піднесена" або "велична".

Соломія має таке ж походження і трактується як "спокійна" та "мирна".

Ім'я Іоанна походить із грецької мови від чоловічої форми імені і означає "помилувана Богом".

Марфа походить із давньоєврейської мови і означає "пані" або "володарка".

Сусанна з давньоєврейської означає "лілія".

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