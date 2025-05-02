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Не можна згадувати старі образи: яке свято і день ангела 3 травня

Віталій Кірсанов
2 травня 2025, 12:59
64
У народі 3 травня називали днем Тимофія. Тепла погода цього дня прогнозувала тепло на весь травень.
Яке свято і день ангела 3 травня
Яке свято і день ангела 3 травня / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 3 травня
  • Народні традиції та прикмети
  • Що можна і не можна робити 3 травня

За новим церковним календарем в Україні 3 травня відзначають мучеників Тимофія і Маври; преподобного Феодосія - ігумена Києво-Печерського; преподобного Петра, чудотворця Аргоського; ікон Божої Матері: Успіння Києво-Печерської, принесеної з Константинополя 1073 року, і Києво-Печерської з Антонієм і Феодосієм. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 3 травня

Святі Тимофій і Мавра - християнське подружжя, яке було закатоване і вбите за християнське віросповідання під час гонінь імператором Діоклетіаном у третьому столітті.

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Святий Феодосій походив зі знатного роду Київської області. Але досягнувши 20 років, втік із материнського дому до Києво-Печерського монастиря і постригся в ченці. Він дуже старанно молився і постився, згодом став ігуменом лаври. Під опікою Феодосія в обителі було побудовано церкву. За зразком монастирів Константинополя Феодосій оновив статут Києво-Печерського монастиря.

Преподобний Петро Чудотворець був ченцем. За його чернечі подвиги був висвячений на єпископа міста Аргоса. Керуючи паствою, Петро був дуже добрий і милостивий, годував бідних і в'язнів, також дбав про хворих і нужденних.

Києво-Печерська ікона Успіння Божої Матері - це найголовніша святиня Києво-Печерської лаври. Ікону було принесено в лавру з Константинополя 1073 року. Ікона зображує Богородицю на одрі, а навколо неї - апостоли. Ікона була принесена в лавру з Константинополя 1073 року і пережила багато нападів на лавру, але не вибух в Успенському соборі 1941 року. Відтоді про неї нічого не відомо.

Свенська ікона Богородиці вважається найдавнішою іконою, створеною в Києво-Печерському монастирі. Вона зображує Богоматір із немовлям, а поруч святих Феодосія та Антонія Печерських. Ікона була подарована брянському князю. Зараз вона перебуває в Третьяковській галереї в Москві.

Народні традиції та прикмети

У народі 3 травня називали днем Тимофія. Була приказка: "На Тимофія - велика надія". Тепла погода цього дня прогнозувала тепло на весь травень. Ще в народі ходило кілька прикмет:

  • роса вранці - буде врожай огірків;
  • якщо розцвіла черемха - то чекати морозів;
  • рясні зірки на небі - провісники багатого врожаю.

Що не можна робити 3 травня

3 травня не рекомендується:

  • пліткувати і лихословити;
  • обманювати когось або брехати;
  • сердитися і згадувати старі образи.

На Тимофія потрібно бути добрим близьким, подавати милостиню і не відмовляти в допомозі.

Іменини та день ангела 3 травня

За новоюліанським календарем 3 травня вітаємо з іменинами Тимофія і Петра.

Петро має грецьке походження і перекладається як "камінь" або "скеля", Тимофій також прийшов із грецької мови і трактується як "шанувати Бога".

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