Чому не можна залишати невимиті вікна в домі 5 травня: яке свято і день ангела

У день Ярини традиційно збирали польові трави, які використовували в лікувальних цілях.

https://glavred.net/holidays/pochemu-nelzya-ostavlyat-nevymytye-okna-v-dome-5-maya-kakoy-prazdnik-i-den-angela-10661576.html Посилання скопійоване

5 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Коротко:

Яке церковне свято 5 травня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 5 травня

Цього року на 5 травня випадає початок третього тижня після Великодня. За новоюліанським календарем церква вшановує великомученицю Ірину та ікону Богоматері "Неуповаемая Чаша". Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено.

Яке церковне свято 5 травня

Свята Ірина Македонська жила в другому столітті в Мігдонії. Дівчина була дочкою правителя міста, її сім'я була язичницькою. Але вчитель юної Ірини був християнином і розповідав їй про основи християнського вірування.

відео дня

Ім'я Ірина вона отримала під час хрещення, яке здійснив апостол Тимофій, учень святого апостола Павла. Батько намагався відмовити дівчину від християнства, але йому це не вдалося. Бачачи її непохитність, він і сам навернувся у віру. Вважається, що свята Ірина своїми молитвами навернула до християнства близько 11 000 осіб.

Ікона Пресвятої Богородиці "Неуповаемая Чаша" відома з 1878 року. Історія ікони починається з її появи в Серпуховському монастирі в Російській імперії. Ікона допомогла одному солдату зцілитися від пияцтва. Відтоді вона відома своєю чудотворною цілющою силою. Монастир закрили більшовики, а ікону передали в собор Миколи Чудотворця. 1929 року всі святині собору було спалено, а слід ікони втрачено.

Народні традиції та прикмети

У день Ярини традиційно збирали польові трави, які використовували в лікувальних цілях, також збирали м'яту і жасмин для чаю. Вважалося, що цього дня потрібно висаджувати розсаду капусти. У народі говорили:

"Прийшли Ярини - не прикривай сіни".

Прикмети на Ярини:

погана погода цього дня пророкує багатий урожай хліба;

якщо не чути щебету птахів, має бути гроза;

якщо кішка почала їсти траву, скоро піде дощ.

Доброю прикметою вважається побачити веселку цього дня.

Що не можна робити 5 травня

5 травня не можна залишати невимиті вікна в будинку, також не можна:

сваритися і злословити;

обманювати і пліткувати;

заздрити і мстити.

У народі цього дня заборонено було ходити в ліс. У цей час тварини виводили потомство, тож їх не можна було турбувати.

Іменини і день ангела 5 травня

За новим церковним календарем 5 травня в Україні святкують іменини Ірини.

Ірина в давньогрецькій міфології була богинею миру і мирного життя. Ім'я перекладається як "спокій" або "морська тиша". Слов'янськими формами імені стали Аріна та Ярина.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред