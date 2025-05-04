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Чому не можна залишати невимиті вікна в домі 5 травня: яке свято і день ангела

Віталій Кірсанов
4 травня 2025, 12:12
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У день Ярини традиційно збирали польові трави, які використовували в лікувальних цілях.
5 травня: яке свято і що не можна робити
5 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Коротко:

  • Яке церковне свято 5 травня
  • Народні традиції та прикмети
  • Що можна і не можна робити 5 травня

Цього року на 5 травня випадає початок третього тижня після Великодня. За новоюліанським календарем церква вшановує великомученицю Ірину та ікону Богоматері "Неуповаемая Чаша". Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено.

Яке церковне свято 5 травня

Свята Ірина Македонська жила в другому столітті в Мігдонії. Дівчина була дочкою правителя міста, її сім'я була язичницькою. Але вчитель юної Ірини був християнином і розповідав їй про основи християнського вірування.

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Ім'я Ірина вона отримала під час хрещення, яке здійснив апостол Тимофій, учень святого апостола Павла. Батько намагався відмовити дівчину від християнства, але йому це не вдалося. Бачачи її непохитність, він і сам навернувся у віру. Вважається, що свята Ірина своїми молитвами навернула до християнства близько 11 000 осіб.

Ікона Пресвятої Богородиці "Неуповаемая Чаша" відома з 1878 року. Історія ікони починається з її появи в Серпуховському монастирі в Російській імперії. Ікона допомогла одному солдату зцілитися від пияцтва. Відтоді вона відома своєю чудотворною цілющою силою. Монастир закрили більшовики, а ікону передали в собор Миколи Чудотворця. 1929 року всі святині собору було спалено, а слід ікони втрачено.

Народні традиції та прикмети

У день Ярини традиційно збирали польові трави, які використовували в лікувальних цілях, також збирали м'яту і жасмин для чаю. Вважалося, що цього дня потрібно висаджувати розсаду капусти. У народі говорили:

"Прийшли Ярини - не прикривай сіни".

Прикмети на Ярини:

  • погана погода цього дня пророкує багатий урожай хліба;
  • якщо не чути щебету птахів, має бути гроза;
  • якщо кішка почала їсти траву, скоро піде дощ.
  • Доброю прикметою вважається побачити веселку цього дня.

Що не можна робити 5 травня

5 травня не можна залишати невимиті вікна в будинку, також не можна:

  • сваритися і злословити;
  • обманювати і пліткувати;
  • заздрити і мстити.

У народі цього дня заборонено було ходити в ліс. У цей час тварини виводили потомство, тож їх не можна було турбувати.

Іменини і день ангела 5 травня

За новим церковним календарем 5 травня в Україні святкують іменини Ірини.

Ірина в давньогрецькій міфології була богинею миру і мирного життя. Ім'я перекладається як "спокій" або "морська тиша". Слов'янськими формами імені стали Аріна та Ярина.

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