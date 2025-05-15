Не можна конфліктувати і сперечатися 16 травня: яке свято і день ангела

У народі не радять 16 травня вирушати на полювання або риболовлю.

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16 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 16 травня

Народні прикмети

Що можна і не можна робити 16 травня

За новим церковним календарем в Україні 16 травня церква вшановує преподобного Федора Освяченого, преподобних отців, яких у лаврі св. Сави було вбито; святителя Олександра - єпископа Єрусалимського, мучеників Віта, Модеста і мученицю Крискентії, блаженну отроковицю Музу. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 16 травня

Преподобний Феодор Освячений жив у Єгипті в четвертому столітті. Прагнучи до чернечого життя, став учнем Пахомія Великого в Тавенніському монастирі. Після смерті свого наставника Феодор очолив усі Фіваїдські обителі. Помер святий 368 року.

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Преподобні отці жили в лаврі Святого Сави недалеко від Єрусалима. За переказами там було 44 ченці, коли 614 року перси напали на храм з метою розграбування. Але в храмі не було ніяких багатств. Варвари вбили всіх ченців, які перебували в храмі.

Святий священномученик Олександр був поставлений єпископом у Флавії в Каппадокії на початку третього століття. Після переслідувань і ув'язнення вирушив до Єрусалима. Керував Єрусалимською церквою протягом 38 років. Знову був ув'язнений під час гоніння християн імператором Декієм. Довго перебував в ув'язненні і помер у в'язниці.

Мученики Віт, Модеста і мучениця Крискентія були вбиті за віру христову 303 року за наказом імператора Діоклетіана. Віт був юним отроком, Модест і Крискентія - його вчителем і годувальницею, які допомогли йому втекти з дому, коли батько хотів вбити сина через віру в Христа. Усі разом були піддані тортурам.

Блаженна отроковиця Муза жила в п'ятому столітті. Вона побачила видіння, що Богородиця прийде до неї. Дівчина молилася щодня, уникала ігор і розваг. Незабаром тяжко захворіла і померла на 30-й день після видіння.

Народні прикмети

У народному календарі збереглося кілька прикмет на 16 травня:

південний вітер прогнозує спекотне літо;

ясна погода обіцяє гарний урожай наприкінці літа;

дощ означає дощове літо;

роса вранці прогнозує гарну погоду до кінця місяця;

солов'їний спів - хороший знак до багатого врожаю.

Що не можна робити 16 травня

Цього дня заборонено:

конфліктувати і сперечатися;

не можна лаятися і злословити;

не можна зловживати алкоголем;

у народі не радять вирушати на полювання або риболовлю.

16 травня припадає на п'ятницю. У вірян у п'ятницю - пісний день, тож не можна їсти продукти тваринного походження.

Іменини і день ангела 16 травня

За новоюліанським календарем 16 травня свої іменини відзначають Муза, Федір, Сава і Олександр.

Федір - ім'я давньогрецького походження, що означає "Божий дар".

Музою в давньогрецькій міфології звали богиню-покровительку поезії, мистецтва і науки.

Сава - давньоєврейське ім'я, що трактується як "старий мудрець".

Олександр із грецької перекладається як "захисник".

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