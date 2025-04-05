Чому 6 квітня не можна згадувати старі образи: яке свято, прикмети

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 6 квітня
- Народні традиції та прикмети
- Що не можна робити 6 квітня
У неділю, 6 квітня, в Україні православна церква вшановує преподобну Марію Єгипетську, святителя Євтихія Константинопольського, святителя Мефодія Моравського і 120 перських мучеників. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 6 квітня
Марія Єгипетська - християнська свята, яка була грішницею, але покаявшись пішла в пустелю і на самоті 48 років молилася про прощення своїх гріхів. Християни шанують Марію Єгипетську разом з Андрієм Критським, як наставників у покаянні. У храмі читається особлива служба - Маріїне стояння, що спонукає вірян каятися у своїх гріхах і молитися за їхнє відпущення.
Євтихій Константинопольський - православний святий. Юнаком, здобувши гарну освіту, пішов у ченці. За вірну службу був призначений архімандритом усіх амасійських монастирів. Пізніше зайняв патріарший престол у Константинополі. Через боротьбу проти єресі був позбавлений кафедри і засланий у вигнання. Через 12 років заслання повернувся на кафедру. 582 року святий помер після святкування Великодня у Провідну неділю.
Мефодій Моравський - рівноапостольний святий, архієпископ Великої Моравії. Саме Мефодій разом зі своїм братом Кирилом створили слов'янський алфавіт. До служіння Господу Мефодій будував військову кар'єру та викладав у Константинопольському університеті. Святий займався перекладом Біблії слов'янською мовою.
Святі 120 мучеників були взяті в полон персами в четвертому столітті. Полонених було спалено за своє віросповідання.
Народні традиції та прикмети
У народі говорили: "Якщо на Мар'їн день повінь, то буде густа трава". Також цього дня спостерігали:
- якщо ніч буде зоряна, то буде багатий урожай;
- туман із ранку означає суху погоду на цілий місяць;
- сильні вітри попереджають про поганий урожай влітку.
Цього дня вважається доброю прикметою погодувати бездомну тварину.
Що не можна робити 6 квітня
Не можна сваритися і сперечатися. Заборонено вживати алкоголь. Триває Великодній піст. Не варто в цей день згадувати старі образи або заздрити кому-небудь. Краще провести день у позитивних думках і в спокійній, тихій атмосфері.
Іменини та день ангела 6 квітня
За новоюліанським календарем 6 квітня свої іменини святкують Мефодій і Марія. Ім'я Марія походить з івриту і означає - "висока", "велична" або "піднесена". Мефодій походить із грецької мови і трактується як "вчення" та "знання".
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