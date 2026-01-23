Чому 24 січня не можна стригти волосся і нігті: яке церковне свято

24 січня не рекомендується стригти волосся і нігті: предки вірили, що такі дії можуть позначитися на здоров'ї.

https://glavred.net/holidays/pochemu-24-yanvarya-nelzya-strich-volosy-i-nogti-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10734728.html Посилання скопійоване

Яке 24 січня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 24 січня

Що можна і не можна робити 24 січня

Прикмети 24 січня

У суботу, 24 січня, в православному календарі день пам'яті святої преподобної Ксенії Римлянки. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 24 січня

Свята Ксенія народилася в Римі в багатій і знатній сенаторській родині. За переказами, при народженні вона отримала ім'я Євсвія, що означає "благочестя". Вона отримала гарну освіту, виховувалася в атмосфері високої культури і достатку, проте з ранніх років виявляла глибоку схильність до духовного життя, молитви і стриманості.

відео дня

Коли батьки вирішили видати її заміж за впливового і багатого чоловіка, Євсевія зрозуміла, що шлюб стане для неї перешкодою на шляху повного служіння Богу. Вона прагнула зберегти невинність і присвятити своє життя Христу.

Щоб уникнути примусового шлюбу, Євсевія таємно покинула Рим разом з двома служницями. Вона вирушила морем на Схід, де оселилася в Малій Азії, в місті Мілас (область Карія).

Там вона взяла ім'я Ксенія, що в перекладі з грецької означає "чужа", "мандрівниця". Це ім'я було глибоко символічним: вона свідомо обрала шлях духовного вигнання, зречення від батьківщини, рідного дому і соціального статусу заради Небесного Царства.

Свята Ксенія заснувала жіночий монастир у Міласі і побудувала храм на честь святого первомученика архідиякона Стефана. Люди зверталися до неї за порадою, розрадою і підтримкою, і вона нікому не відмовляла, приймаючи кожного з любов'ю і лагідністю. Свята Ксенія відійшла до Господа в середині V століття. Перед смертю вона причастилася.

Прикмети 24 січня

Морозно 24 січня - зима ще довго триматиметься, лютий буде холодним.

Тепло або відлига - весна прийде рано і буде м'якою.

Сніг йде густо - на хороший урожай хліба.

Що не можна робити 24 січня

За народними повір'ями, 24 січня не варто братися за важку роботу або починати нові справи - зусилля не принесуть користі. Не рекомендується в'язати вузли, стригти волосся і нігті, а також місити підлоги: предки вірили, що такі дії можуть позначитися на здоров'ї.

Що можна робити 24 січня

Свята Ксенія - покровителька жінок, особливо тих, хто носить її ім'я, і щира помічниця для всіх інших. У цей день православні звертаються до неї з молитвами про зцілення, щасливе сімейне життя, підтримку під час вагітності. Народна мудрість радить 24 січня зробити добру справу: допомогти нужденним у підтримці, відвідати хворих або літніх людей, дати корисну пораду - добро обов'язково повернеться сторицею.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред