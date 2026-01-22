Рус
Чому 23 січня не можна лінуватися: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
22 січня 2026, 12:28
Вважається, що 23 січня марна трата часу, лінь і тривале лежання без діла можуть привернути до життя негаразди і послабити тілесні сили.
Яке 23 січня свято
Яке 23 січня свято / колаж: Главред, фото: pomisna.info, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 23 січня
  • Що можна і не можна робити 23 січня
  • Прикмети 23 січня

У п'ятницю, 23 січня, в православному календарі день пам'яті святого священномученика Климента, єпископа. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 23 січня

Святий священномученик Климент належить до когорти апостольських мужів - безпосередніх учнів і спадкоємців духовної традиції святих апостолів. За давніми церковними переказами, він народився в знатній римській родині в кінці I століття. Його батьки були близькі до імператорського двору, що дало Клименту ґрунтовну освіту і можливість ознайомитися з філософією, риторикою і правом.

Однак, незважаючи на високий соціальний статус, серце юнака прагнуло до істини. Пошуки сенсу життя привели його до проповіді апостолів Петра і Павла, від яких він прийняв християнську віру і хрещення. Саме вони, за церковним переказом, стали його духовними наставниками і підготували до пастирського служіння.

Після мученицької смерті апостолів Петра і Павла християнська громада Риму переживала складні часи: переслідування, внутрішні суперечки, брак духовних керівників. У цих умовах Климент був поставлений єпископом Римським - четвертим після апостола Петра.

Як архіпастир святий Климент відрізнявся мудрістю, лагідністю і глибоким богословським розумінням. Він докладав значних зусиль для утвердження церковної дисципліни, єдності і апостольського передання. Особливе місце в його спадщині займає Перше послання до коринфян, написане для припинення розколу в Коринфській Церкві. Цей твір став одним з найдавніших пам'яток християнської літератури і свідченням авторитету Римської Церкви вже в апостольські часи.

Проповідь святого Климента виходила далеко за межі Риму. Він активно поширював християнство серед язичників, навертаючи до віри людей різного стану - від рабів до вельмож. Саме ця ревність стала причиною його переслідування з боку римської влади.

За наказом імператора Траяна святий Климент був заарештований і засланий до Херсонеса Таврійського (територія сучасного Криму). Там він був приречений на каторжну працю в каменоломнях разом з іншими християнами. Навіть у засланні святий не припиняв пастирського служіння: він втішав в'язнів, навчав їх вірі, здійснював молитви і навертав до Христа місцеве населення.

За переказами, за молитвами святого Климента в пустельній місцевості чудесним чином з'явилося джерело води, яке стало знаком Божої благодаті і сприяло масовому наверненню язичників.

Успіхи святого Климента викликали нову хвилю гніву влади. Щоб припинити його вплив, імператор наказав стратити єпископа. Святий священномученик Климент прийняв смерть близько 101 року: його втопили в морі, прив'язавши до шиї якір - символ його твердості у вірі і непохитності перед стражданнями.

Церковне свято 23 січня - день пам'яті святого мученика Агатангела

Святий мученик Агатангел належить до числа ранньохристиянських подвижників, чий шлях був тісно пов'язаний з долею апостольської Церкви. Він жив наприкінці I - на початку II століття, під час жорстоких переслідувань християн у Римській імперії.

За церковним переказом, Агатангел походив з язичницького середовища і спочатку не знав істинної віри. Його духовне прозріння відбулося під впливом проповіді святого священномученика Климента, єпископа Римського, засланого до Херсонеса Таврійського. Слухаючи його слова, сповнені євангельської істини і любові, Агатангел увірував у Христа, прийняв хрещення і став ревним учнем і співробітником святого Климента.

Після навернення Агатангел повністю присвятив себе служінню церкві. Він супроводжував святого Климента під час його місіонерської діяльності в Херсонесі, допомагаючи йому в пастирській опіці християн, які перебували у засланні або жили серед язичницького населення.

Агатангел відрізнявся твердою вірою, мужністю і глибокою покірністю. Він не тільки підтримував братів і сестер у Христі словом розради, але й власним прикладом свідчив про силу християнської надії. За переказами, він разом зі святим Климентом брав участь у спільних молитвах, що супроводжувалися чудесними знаменнями, зокрема появою джерела води в безводній місцевості, яке стало джерелом життя для багатьох людей і знаком Божої благодаті.

Успіхи християнської проповіді в Херсонесі викликали тривогу і гнів місцевої влади. Язичницькі жерці і римські чиновники, бачачи, що все більше людей відмовляються від поклоніння ідолам, почали переслідувати проповідників Христової віри.

Святий Агатангел був заарештований разом з іншими християнами. Його піддали допитам і тортурам, намагаючись змусити зректися Христа і принести жертву язичницьким богам. Однак мученик залишався непохитним, відкрито визнаючи себе християнином і сповідуючи віру в єдиного Бога.

Не зумівши зламати духовну стійкість Агатангела, гонителі засудили його до смерті. За церковним переказом, святий мученик прийняв смерть від меча, завершивши свій земний шлях як істинний свідок Христової віри.

Його смерть стала насінням нових навернень: приклад мужності Агатангела зміцнив багатьох християн і надихнув навіть язичників задуматися про істинність проповіді Євангелія.

Прикмети 23 січня

  • Якщо 23 січня падає сніг - буде багато сніжної погоди в наступні дні.
  • Ранкова роса або туман - до відлиги протягом дня.
  • Сильний мороз - до ясної, холодної, тривалої зими.

Що не можна робити 23 січня

За давніми віруваннями, 23 січня не схвалюється бездіяльність. Вважалося, що марна трата часу, лінь і тривале лежання без діла можуть привернути до життя негаразди і послабити тілесні сили. Народна мудрість застерігає: пасивність в цей день нібито відкриває дорогу хворобам і прикростям.

Що можна робити 23 січня

У цей день віруючі з особливою надією звертаються до святих мучеників, сприймаючи їх як небесних покровителів і молитовних заступників перед Господом. У молитвах просять внутрішньої витривалості, здатності пройти крізь життєві випробування, подолати зневіру і труднощі, а також звертаються з проханнями про тілесне здоров'я, духовне зміцнення і зцілення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
