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Не можна пліткувати й обманювати: яке свято і день ангела 2 травня

Віталій Кірсанов
1 травня 2025, 13:58
47
Почути каркання ворони 2 травня - поганий знак, що віщує неприємності.
Яке свято і день ангела 2 травня
Яке свято і день ангела 2 травня / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 2 травня
  • Народні традиції та прикмети
  • Що можна і не можна робити 2 травня

За новим церковним календарем 2 травня відзначають день святителя Афанасія Великого - архієпископа Олександрійського; перенесення мощей князів Бориса і Гліба; святителя Афанасія - патріарха Константинопольського; Лубенського чудотворця, благовірного царя Бориса, просвітителя болгар. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 2 травня

Святитель Афанасій Великий жив в Олександрії, там же став єпископом. Відзначився відстоюванням божественної суті Трійці та Ісуса. Зазнав вигнання за протистояння єресі. Протягом 20 років був переслідуваний єретиками. Написав багато релігійних творів і коментарі до Біблії. 2 травня 373 року святитель помер.

відео дня

Князі Борис і Гліб були синами Володимира Великого і братами Ярослава Мудрого. Вони самовіддано відреклися від зазіхань на престол заради миру між братами. Але були вбиті за наказом старшого брата Святополка.

Афанасій III Пателларій був патріархом Константинопольським у XVII столітті. Патріарх особисто бував на українських землях і гостював у Богдана Хмельницького. Залишаючись у монастирі в Полтавській області, святитель помер. Його мощі 1947 року було перенесено до Харкова, у Благовіщенський собор міста.

Народні традиції та прикмети

День Бориса і Гліба вкоренився в народних традиціях. Його ще називали Солов'їним днем. Таких днів існує два - навесні та влітку. У цей день відбувалася найпізніша сівба. Була ще приказка: "На Гліба-Бориса - за хліб не берися, бо овес микільський - не наш, а кінський".

Також казали: "Соловей співає, доки ячмінь колоса не має, а з'явився колос - пропав голос".

Багато прикмет пов'язані із солов'єм, тому й день Солов'їний. Ще є такі прикмети:

  • якщо соловей співає, прийдуть похолодання на три тижні;
  • якщо не співає соловей, тоді не варто сіяти гречку або стригти овечок;
  • якщо багато літає травневих жуків, то буде врожай проса;
  • якщо захід сонця яскравий - літо буде сухим.

Почути каркання ворони цього дня - поганий знак, що віщує неприємності.

Що не можна робити 2 травня

Завтра, у день Бориса і Гліба, не можна:

  • сваритися і злословити;
  • ображати когось;
  • пліткувати й обманювати.

Потрібно допомагати своїм близьким і бути добрим. Тривають посівні та городні роботи, тож слід носити в голові позитивні думки, щоб був гарний урожай восени.

Іменини та день ангела 2 травня

Згідно з новоюліанським календарем з іменинами 2 травня слід привітати Бориса і Гліба.

Борис - слов'янське ім'я. Створено з двох слів: боротися і слава, значення імені - "боротися за славу". Спочатку ім'я було поширене серед слов'ян на території сучасної Болгарії.

Ім'я Гліб прийшло до нас зі скандинавських країн, означає "нащадок Бога".

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