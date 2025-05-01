Не можна пліткувати й обманювати: яке свято і день ангела 2 травня

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 2 травня
- Народні традиції та прикмети
- Що можна і не можна робити 2 травня
За новим церковним календарем 2 травня відзначають день святителя Афанасія Великого - архієпископа Олександрійського; перенесення мощей князів Бориса і Гліба; святителя Афанасія - патріарха Константинопольського; Лубенського чудотворця, благовірного царя Бориса, просвітителя болгар. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 2 травня
Святитель Афанасій Великий жив в Олександрії, там же став єпископом. Відзначився відстоюванням божественної суті Трійці та Ісуса. Зазнав вигнання за протистояння єресі. Протягом 20 років був переслідуваний єретиками. Написав багато релігійних творів і коментарі до Біблії. 2 травня 373 року святитель помер.
Князі Борис і Гліб були синами Володимира Великого і братами Ярослава Мудрого. Вони самовіддано відреклися від зазіхань на престол заради миру між братами. Але були вбиті за наказом старшого брата Святополка.
Афанасій III Пателларій був патріархом Константинопольським у XVII столітті. Патріарх особисто бував на українських землях і гостював у Богдана Хмельницького. Залишаючись у монастирі в Полтавській області, святитель помер. Його мощі 1947 року було перенесено до Харкова, у Благовіщенський собор міста.
Народні традиції та прикмети
День Бориса і Гліба вкоренився в народних традиціях. Його ще називали Солов'їним днем. Таких днів існує два - навесні та влітку. У цей день відбувалася найпізніша сівба. Була ще приказка: "На Гліба-Бориса - за хліб не берися, бо овес микільський - не наш, а кінський".
Також казали: "Соловей співає, доки ячмінь колоса не має, а з'явився колос - пропав голос".
Багато прикмет пов'язані із солов'єм, тому й день Солов'їний. Ще є такі прикмети:
- якщо соловей співає, прийдуть похолодання на три тижні;
- якщо не співає соловей, тоді не варто сіяти гречку або стригти овечок;
- якщо багато літає травневих жуків, то буде врожай проса;
- якщо захід сонця яскравий - літо буде сухим.
Почути каркання ворони цього дня - поганий знак, що віщує неприємності.
Що не можна робити 2 травня
Завтра, у день Бориса і Гліба, не можна:
- сваритися і злословити;
- ображати когось;
- пліткувати й обманювати.
Потрібно допомагати своїм близьким і бути добрим. Тривають посівні та городні роботи, тож слід носити в голові позитивні думки, щоб був гарний урожай восени.
Іменини та день ангела 2 травня
Згідно з новоюліанським календарем з іменинами 2 травня слід привітати Бориса і Гліба.
Борис - слов'янське ім'я. Створено з двох слів: боротися і слава, значення імені - "боротися за славу". Спочатку ім'я було поширене серед слов'ян на території сучасної Болгарії.
Ім'я Гліб прийшло до нас зі скандинавських країн, означає "нащадок Бога".
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