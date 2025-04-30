Не можна пліткувати і лихословити: яке свято і день ангела 1 травня

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 1 травня
- Народні традиції та прикмети
- Що можна і не можна робити 1 травня
За новоюліанським календарем завтра, 1 травня, церква в Україні вшановує пророка Єремію, священномученика Макарія, митрополита; преподобномучеників Афонських, благовірну Тамару - царицю Грузинську; ікони Божої Матері "Несподівана радість". Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 1 травня
Пророк Єремія - великий старозавітний пророк іудеїв, який жив за 600 років до нашої ери. Він передбачив рабство юдеїв у вавилонського царя. За такі небажані пророцтва пророк зазнав гонінь від власного народу і був ув'язнений. Але коли його пророцтва почали збуватися, його випустили з в'язниці.
Він залишився в зруйнованому Єрусалимі і намагався переконати тих, хто вижив, не тікати до Єгипту. Але юдеї не послухали і пішли туди, насильно забравши і Єремію. За його пророцтва його було вбито. Але передбачення збулися того ж року. Вавилонський цар наздогнав втікачів і винищив багатьох євреїв.
Священномученик Макарій був архімандритом монастиря, коли його обрали Київським митрополитом. Київ дуже страждав від набігів кримських татар. Вони й убили митрополита дорогою з Литви до Києва. Мощі святого доставили до Києва і поклали в храмі Святої Софії.
Преподобний мученик Ігнатій у юнацтві пообіцяв зректися віри і прийняти мусульманство зі страху бути вбитим. Дізнавшись про смерть свого друга ченця Євфимія, пошкодував про це. Старець Акакій постриг його в ченці й вирушив до Константинополя, де той відкрито заявив про свою віру. За це зазнав мученицької смерті.
Свята Тамара була дочкою правителя Грузії. У 1178 році вона зійшла на престол і почала володарювати. Вона запам'яталася мудрою і справедливою правителькою, яка дбала про церкви і вірян. Період її правління вважається одним із найкращих в історії Грузії.
Ікона Божої Матері "Несподівана радість" зображує Богородицю з немовлям і людину, яка молиться їй. Ікона присвячується історії про грішника, якого направила на шлях істинний ікона, що заговорила до нього після молитви.
Народні традиції та прикмети
У народному календарі на 1 травня припадає День Єремії, або ж Яремин день. У народі була приказка: "Премий, Єремій, про посіви розумій". У Київському регіоні молодь збиралася на гуляння, які називалися маївками. Дітей зі шкіл вчителі виводили на природу, щоб влаштувати гарне свято з піснями та хороводами. Часто для таких обрядів обирали гору Щекавицю в Києві.
Збереглася прикмета: якщо на Єремію погожий день, то й жнива будуть хорошими. Тобто гарна погода на 1 травня прогнозує хороші жнива.
Що не можна робити 1 травня
Завтра, 1 травня, діють такі заборони:
- не можна сваритися і злословити;
- не можна пліткувати;
- не можна відмовляти в допомозі;
- заборонено ображати тварин.
Слід бути добрим, допомагати нужденним і давати милостиню.
Іменини та день ангела 1 травня
За новим церковним календарем в Україні 1 травня відзначають день ангела Макар і Тамара.
Тамара походить зі стародавнього івриту і трактується як "фінікова пальма". Макар прийшло це ім'я з давньогрецької міфології. Подібним епітетом називали бога Зевса, що означало "блаженний", "щасливий".
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