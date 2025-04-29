Не можна згадувати образи і проблеми: яке свято і день ангела 30 квітня

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 30 квітня
- Народні традиції та прикмети
- Що можна і не можна робити 30 квітня
За новим церковним календарем в Україні 30 квітня церква відзначає Апостола Якова Заведєєва, святителя Доната - єпископа Єврії; обрітення мощей святителя Василя Амасійського, обрітення мощей святителя Микити Києво-Печерського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 30 квітня
Апостол Яків був сином рибалки Заведея, про якого є згадки в Біблії. Усі християнські церкви вшановують Якова, як святого великомученика, який першим з апостолів був убитий. Сталося це в Єрусалимі, за наказом іудейського царя Ірода.
Апостол Яків був рідним братом Івана Богослова. Він був одним із перших учнів Христа і відповідно свідком найважливіших подій життя і смерті Сина Божого. Смерть Якова описана в Новому Заповіті. Він був убитий першим, після Ісуса.
Апостол особливо шанується в Португалії та Іспанії і в країнах, які були їхніми колоніями. Вважається, що святий проповідував в Іспанії за життя. За переказами, мощі святого були пущені в човні через Середземне море і досягли Іспанії. У дев'ятому столітті на місці віднайдення мощей святого було побудовано церкву.
Святитель Донат був єпископом в Еврії. Прославився своїми чудесами, що творив молитвою. Не раз святитель викликав дощ у посуху, а також створив джерело в кам'янистій сухій місцевості. За переказами, святитель умертвив страшного змія й очистив від його отрути джерело.
Священномученик Василь був єпископом міста Амасія в Малій Азії в четвертому столітті. Там він побудував християнський храм і дав притулок усім християнам, які втекли від гонінь язичниками. За це священика запроторили до в'язниці і наказали усікти мечем. Мощі святителя поховали в його храмі в місті Амасія.
Святитель Микита прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі. Пізніше керував паствою в Новгороді. Помер на початку 12 століття, але його мощі були знайдені в 16 столітті. Відтоді біля мощей святого сталося багато чудес.
Народні традиції та прикмети
Тварин уже виганяли на пасовища, але ще була приказка: "На Якова трава ніякова".
Збереглося кілька народних прикмет:
- теплий безхмарний вечір передбачає посушливе літо;
- зоряна ніч обіцяє гарний урожай цього літа;
- дощ прогнозує великий урожай пшениці.
Що не можна робити 30 квітня
У народі кажуть, що цього дня не слід ходити пригніченим, інакше залишок року буде невдалим. Ще вірять, що:
- не можна сваритися й ображати кого-небудь у цей день;
- відмовляти в допомозі та милостині;
- шуміти;
- згадувати образи та проблеми.
Ще триває період поминання предків, тож слід бути милосердним і помолитися цього дня за душі померлих.
Іменини та день ангела 30 квітня
За новоюліанським календарем 30 квітня в Україні з іменинами вітаємо Якова, Максима, Василя і Микиту.
Яків з давньоєврейської мови перекладається як "другий за народженням".
Максим походить із латині і означає "найбільший", "найбільший".
Василь із давньогрецької трактується "перський цар". Ім'я виникло під час перських воєн.
Микита також походить із грецької мови і означає "переможець".
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