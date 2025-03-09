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9 березня: яке свято сьогодні, головні заборони на Сорок святих, прикмети

Віталій Кірсанов
9 березня 2025, 09:50
753
Віряни сьогодні моляться мученикам про зміцнення віри, розраду в горі, позбавлення від душевних мук.
9 березня
9 березня: яке свято сьогодні / колаж: Главред, фото: pomisna.info, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яке сьогодні свято
  • Що не можна робити сьогодні - заборони та прикмети
  • У кого День ангела сьогодні

9 березня за новим церковним календарем вшановують пам'ять сорока Севастійських мучеників. Також цього дня - перший тиждень Великого посту, який називається Торжество Православ'я. У народі цей день отримав назву Сорок святих. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

9 березня в церковному календарі - день пам'яті святих 40 мучеників Севастійських. Це християнські мученики, які загинули в IV столітті за свою віру. За легендою, ці воїни були частиною римського легіону в Севастії (сучасне місто Сивас, Туреччина). Вони відмовилися зректися християнства, за що їх піддали жорстоким тортурам і зрештою заморозили живцем на льоду. Історія розповідає, що їх спочатку змусили стояти оголеними на замерзлому озері, а коли один із воїнів не витримав мук і вирішив врятуватися, його замінив інший воїн, який побачив їхню мужність і віру. Таким чином, кількість мучеників залишалася незмінною - 40.

відео дня

У народі це свято відоме під назвою Сорок святих. Віряни моляться мученикам про зміцнення віри, розраду в горі, позбавлення від душевних мук.

Перший тиждень (неділя) Великого посту називається Торжество Православ'я. Це свято вшанування святих ікон. У VIII-IX століттях християнство пережило дві хвилі іконоборства, коли іконоборці хибно трактували заповідь "не сотвори собі кумира" і тому вважали святі образи ідолами. У той час ікони та фрески знищували, а тих, хто зберігав їх і шанував, переслідували та страчували. Грецький цар Феофіл також був іконоборцем, але дружина його, Феодора, не поділяла поглядів чоловіка. Після смерті чоловіка вона стала регентом при своєму малолітньому синові й отримала можливість керувати державою. У 843 році цариця скликала Константинопольський церковний собор, на якому було відновлено іконошанування. На честь цієї події і встановлено сьогоднішнє свято - проголошується торжество Церкви над усіма існуючими єресями.

Що не можна робити сьогодні - заборони та прикмети

Щоб не порушити заборон дня, важливо пам'ятати, яке сьогодні свято відзначають українці. 9 березня не можна лаятися матом, ображати тварин і дітей, відмовляти в допомозі близьким. Під забороною їжа тваринного походження, оскільки ще триває Великий піст.

Цього дня є такі погодні прикмети:

  • якщо досі не розтанув сніг, то пролежить ще 2 тижні;
  • місяць уночі здається яскравим і виразним - до заморозків, розмитим - до спеки;
  • сороки літають великими зграями - до потепління;
  • якщо пішов дощ, то скоро річки вийдуть із берегів.

У кого День ангела сьогодні

За новим стилем День ангела 9 березня відзначають Акакій, Олександр, Олексій, Панас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Тарас, Ян, Олександра, Наталя.

За старим стилем свято 9 березня настає в Івана, Іларіона та Яна.

Талісманом людини, народженої 9 березня, є нефрит. Камінь-амулет, що має потужну дію. У давнину вірили, що нефрит здатний захистити власника від будь-якої біди.

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