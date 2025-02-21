22 лютого: яке церковне свято, день ангела і як поминати померлих

22 лютого в православних українських традиціях М'ясопусна субота

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22 лютого: яке церковне свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Церковне свято 22 лютого

Іменини та день ангела 22 лютого

Народні традиції та прикмети цього дня

За новоюліанським календарем 22 лютого християнська церква в Україні вшановує мученика Маврикія і 70 воїнів, преподобного Афанасія Сповідника. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

У православних традиціях батьківські поминальні суботи особливо шануються. У ці дні поминають померлих родичів, відвідують могили предків. На 22 лютого випадає батьківська М'ясопусна субота. Разом із Троїцькою суботою вона становить Вселенські поминальні суботи.

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Святий Маврикій був воєначальником армії імператора Максиміана Галерії. Він був таємним християнином. Після доносу імператора був заарештований разом із сином та іншими воїнами, які сповідували християнство. Мученики твердо витримали тортури і не відреклися від віри в Христа. Усіх стратили через усікновення мечем.

Преподобний Афанасій родом із Константинополя. Дорослим вирішив вести чернече життя і служити Господу. Був заарештований і підданий тортурам за часів іконоборства. Але мужньо витерпів усі страждання і залишився вірним християнином.

Іменини та день ангела 22 лютого

За церковним календарем в Україні цього дня іменини відзначають Федір і Пилип.

Народні традиції та прикмети цього дня

За народними звичаями 22 лютого уважно спостерігали за погодою.

Якщо вдарив міцний мороз, то більше холодних днів не буде.

Якщо цього дня багато снігу - буде дуже багатий урожай.

Червоний захід сонця віщує снігопад.

Спів птахів повідомляє про швидкий прихід весни.

Цього дня не було прийнято що-небудь планувати заздалегідь.

Також 22 лютого поминальна субота перед Великим постом, тому віряни обов'язково йшли до церкви на особливе богослужіння за померлих - панахиду.

Що завтра не можна робити

Не можна лінуватися і байдикувати - вважалося, що ледачі цього дня весь рік зазнаватимуть труднощів. Не слід сваритися і конфліктувати - інакше суперечки триватимуть довго. Не можна брати і давати гроші в борг - це може призвести до фінансових проблем. Не можна стригти волосся - існувала прикмета, що таким чином можна "відрізати" удачу.

Що можна робити завтра

Вважалося, що погода цього дня віщує, якою буде весна, тому обов'язково спостерігали за погодою. Наші пращури вірили, що цього дня потрібно позбутися зайвого мотлоху й очистити дім від негативної енергії.

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