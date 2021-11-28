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Названо овоч, який бореться із "тихим вбивцею" людини

28 листопада 2021, 02:18

В овочі багато нітратів, які розслаблюють кровоносні судини і знижують кров'яний тиск, оскільки кров може набагато вільніше переміщатися тілом.

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Користь буряка при підвищеному тиску / 1zoom.ru

Нормалізувати артеріальний тиск допоможе буряк - цей овоч можна підсмажити, зварити або ж запекти. Також дотримання певної дієти відіграє важливу роль у боротьбі за нормалізацію тиску, пише Ехргеѕѕ,

Гіпертонія або високий кров'яний тиск є надзвичайно серйозним захворюванням, яке може призвести до інсульту або серцевого нападу. Вчені кажуть, що високий кров'яний тиск часто називають "тихим вбивцею" через повну відсутність симптомів.

Одним з найбільш ефективних способів запобігти підвищенню артеріального тиску до небезпечного для життя рівня - це здорова для серця дієта, а одним з головних її продуктів є буряк.

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"Цей яскраво-червоний, землистий овоч настільки універсальний", - йдеться в дослідженні.

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Користь буряка

В овочі багато нітратів, які розслаблюють кровоносні судини і знижують кров'яний тиск, оскільки кров може набагато вільніше переміщатися по тілу.

Також буряковий сік є одним з найбільш ефективних методів зниження тиску. Вчені кажуть, що він перевершує інші способи вживання буряка і має найбільше нітратів.

Крім того, знижувати артеріальний тиск так само як і буряк будуть: жирна риба, листова зелень, ягоди, квасоля, бобові і морква.

Важливо зменшити споживання солі. Експерти рекомендують краще додати більше трав і спецій, щоб аромат залишався повним.

Раніше Главред писав про те, що тренер-дієтолог Павло Терехов розповів, як очистити організм в домашніх умовах за допомогою самого популярного і дешевого продукту. Йдеться про кріп.

За словами експерта, кріп має безліч вітамінів: бета-каротину, фолієвої кислоти та інших. Саме тому він настільки популярний в кулінарії.

viber
здоров'я буряки артеріальний тиск
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