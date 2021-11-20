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Комаровський вказав на головні помилки під час лікування дітей антибіотиками

20 листопада 2021, 23:56

Перша і найголовніша помилка батьків - це самолікування дітей. Вона виникає через безвідповідальність і самовпевненість людей.

Комаровський
Комаровський повідав про лікування антибіотиками / РИА Новости

Доктор Комаровський перерахував головні помилки батьків у призначенні своїм дітям антибіотиків. Медик у своєму Instagram попередив про неправильне вживання цих препаратів.

Перша і найголовніша помилка батьків - це самолікування дітей. Вона виникає через безвідповідальність і самовпевненість людей.

Також він зазначив, що цьому сприяє злочинна державна політика, яка створює умови для вільного обігу антибактеріальних препаратів.

Також неправильно, що деякі люди кидають приймати антибіотики до того, коли це передбачено інструкцією або призначенням фахівця. А пов'язано це завжди з самопочуттям, яке значно покращився.

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Також антибіотики не мають застосовуватися місцево. Є тільки два винятки - гнійний отит та гнійний кон'юктивіт.

Помилковим також є прийом одного і того ж антибіотика при повторюваному загостренні однієї хвороби. За словами медика, таке лікування буде неефективним.

Нехтування правилами лікування і дозування - також відноситься до фатальної помилки прийому антибіотиків.

Як повідомляв Главред, влітку 2021 року Києві з Інституту біотехнології та штамів мікроорганізмів вкрали небезпечний вірус. Це зробила співробітниця, яка працювала там 20 років. Збудник пташиної чуми жінка зберігала вдома в холодильнику.

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