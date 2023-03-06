"Дадуть тілу силу і здоров'я": дієтологиня назвала 4 найкорисніших продукти

Щоб правильно харчуватися, не обов'язково їсти тільки авокадо і лосось – смачною і корисною може бути навіть проста їжа, вважає Оксана Скиталінська.

Картоплю в мундирах краще їсти охолодженою до кімнатної температури - нутриціолог / Колаж ua.depositphotos.com, Facebook О. Скиталінської

Проста їжа може бути дуже смачною, корисною і додасть організму сил і здоров'я. Риба, відварна картопля, капуста і ягода – корисні продукти, які потрібно включити в свій денний раціон. Про це заявила нутриціолог Оксана Скиталінська.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона розповіла про те, що для здорового харчування не обов'язково вживати в їжу щось з екзотики, як авокадо, лосось або насіння чіа. Достатньо простих продуктів.

Фахівчиня радить взяти зварену в "мундирі" картоплю, охолодити її до кімнатної температури, розрізати і покласти в тарілку поруч зі шматком жирної скумбрії або оселедця. Салат вона рекомендує робити зі свіжої або квашеної капусти. А на десерт можна спробувати чорні ягоди з чорною кавою.

відео дня

Чим корисна картопля в мундирі

За словами Скиталінської, картопля в мундирі містить резистентний крохмаль, який стійкий до моментального засвоєння у вигляді молекул цукру. Це складні повільні вуглеводи для організму.

Картопля приготована в такому вигляді не піднімає цукор в крові і корисна для бактерій, які мешкають в товстому кишечнику.

Чим корисні картопля в мундирах, оселедець, капуста і ягоди / Facebook О. Скиталінської

Крім того, в складі картоплі всі 20 амінокислот. Незважаючи на те, що їх там мало, вона радить включати картоплю в мундирі до свого раціону.

Оселедець або скумбрія

Оселедець і скумбрія є джерелами білка, який легко засвоюється організмом, а також таурину, омега3 жирів, холіну і йоду.

Капуста

Капуста містить сульфонаран і індол-3-карбінолу, які сприяють оптимальному циклу всіх фаз детоксикації в печінці і живлять корисну мікрофлору.

Ягода

У ягодах є поліфеноли в чистому вигляді. З кавою будуть вже подвійні поліфеноли.

Нагадаємо, в Україні з початку року зросли ціни на популярні продукти. Подорожчали мандарини, апельсини і яблука. Їх вартість стала помітно вище.

Раніше ми розповіли, як правильно вибирати продукти в супермаркетах і чому слід читати позначки на упаковках.

Інші новини: