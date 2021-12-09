Що робити в разі звільнення або хвороби сімейного лікаря: відповідь МОЗ

Що робити, якщо звільнився сімейний лікар / Reuters

Часто громадяни не можуть потрапити на прийом до свого сімейного лікаря через те, що він захворів або звільнився.

У Національній службі здоров'я України розповівли, що потрібно робити в такій ситуації.

Якщо ваш сімейний лікар захворів

Якщо ваш сімейний лікар захворів, то медичний заклад обов'язково має призначити йому заміну.

Про таку заміну зазвичай медзаклад інформує пацієнтів кількома способами:

Оголошенням безпосередньо в самому медзакладі

На веб-сайті установи

На сторінці в соціальній мережі

По телефону пацієнтам, які були до лікаря записані

Якщо лікар відсутній за іншими непередбаченими обставинами, то медичний заклад повідомляє про це в перший же день.

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Якщо відсутність лікаря запланована (відпустка, відрядження, планове лікування), то пацієнтів про це повинні проінформувати не пізніше ніж за один тиждень.

Якщо вам раптово знадобилося звернутися до сімейного лікаря, а він наразі перебуває на лікарняному, то слід дізнатися, хто його зараз замінює.

Майже в кожній поліклініці та амбулаторії є черговий лікар, який приймає пацієнтів.

Якщо ваш сімейний лікар звільнився

Часто пацієнти укладають декларацію з лікарем і після цього тривалимй час не звертаються. А при візиті в амбулаторію або поліклініку з'ясовують, що сімейний лікар тут вже не працює.

Зазвичай в такій ситуації пацієнту пропонують укласти декларацію з іншим сімейним лікарем в медустанові, на вибір. Можна укласти декларацію в іншому медичному закладі - у пацієнта є таке право. Обрати лікаря можна й на сайті НСЗУ.

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Крім того, центри первинної медичної допомоги зобов'язані інформувати пацієнтів про звільнення тих лікарів, з якими підписані декларації.

Зазвичай така інформація розміщена в медустановах, на сайті закладу або на сторінці установи в соціальних мережах. Також пацієнтів можуть повідомити особисто - телефоном або іншим способом, який раніше обрав сам пацієнт.

У медзакладі мають протягом одного місяця після звільнення повідомити пацієнтів про те, що у нього закінчується строк укладеної декларації через звільнення сімейного лікаря.

Для укладення декларації з новим сімейним лікарем потрібно: здійснити візит до нового лікаря, отримати його згоду, принести всі необхідні документи, підписати декларацію.

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