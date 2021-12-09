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Що робити в разі звільнення або хвороби сімейного лікаря: відповідь МОЗ

9 грудня 2021, 23:56

Якщо відсутність лікаря запланована (відпустка, відрядження, планове лікування), то пацієнтів про це мають проінформувати не пізніше ніж за один тиждень.

Навчальний лікар
Що робити, якщо звільнився сімейний лікар / Reuters

Часто громадяни не можуть потрапити на прийом до свого сімейного лікаря через те, що він захворів або звільнився.

У Національній службі здоров'я України розповівли, що потрібно робити в такій ситуації.

Якщо ваш сімейний лікар захворів

Якщо ваш сімейний лікар захворів, то медичний заклад обов'язково має призначити йому заміну.

Про таку заміну зазвичай медзаклад інформує пацієнтів кількома способами:

  • Оголошенням безпосередньо в самому медзакладі
  • На веб-сайті установи
  • На сторінці в соціальній мережі
  • По телефону пацієнтам, які були до лікаря записані

Якщо лікар відсутній за іншими непередбаченими обставинами, то медичний заклад повідомляє про це в перший же день.

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Якщо відсутність лікаря запланована (відпустка, відрядження, планове лікування), то пацієнтів про це повинні проінформувати не пізніше ніж за один тиждень.

Якщо вам раптово знадобилося звернутися до сімейного лікаря, а він наразі перебуває на лікарняному, то слід дізнатися, хто його зараз замінює.

Майже в кожній поліклініці та амбулаторії є черговий лікар, який приймає пацієнтів.

Якщо ваш сімейний лікар звільнився

Часто пацієнти укладають декларацію з лікарем і після цього тривалимй час не звертаються. А при візиті в амбулаторію або поліклініку з'ясовують, що сімейний лікар тут вже не працює.

Зазвичай в такій ситуації пацієнту пропонують укласти декларацію з іншим сімейним лікарем в медустанові, на вибір. Можна укласти декларацію в іншому медичному закладі - у пацієнта є таке право. Обрати лікаря можна й на сайті НСЗУ.

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Крім того, центри первинної медичної допомоги зобов'язані інформувати пацієнтів про звільнення тих лікарів, з якими підписані декларації.

Зазвичай така інформація розміщена в медустановах, на сайті закладу або на сторінці установи в соціальних мережах. Також пацієнтів можуть повідомити особисто - телефоном або іншим способом, який раніше обрав сам пацієнт.

У медзакладі мають протягом одного місяця після звільнення повідомити пацієнтів про те, що у нього закінчується строк укладеної декларації через звільнення сімейного лікаря.

Для укладення декларації з новим сімейним лікарем потрібно: здійснити візит до нового лікаря, отримати його згоду, принести всі необхідні документи, підписати декларацію.

Раніше медики пояснили, чому постковідний синдром вимагає окремого і часто тривалого лікування. Хворі не можуть подолати його своїми силами. Найчастіше люди, які страждають постковідним синдромом, скаржаться на швидку стомлюваність, респіраторні симптоми і неврологічні проблеми.

Також у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як повернутися до звичного життя після COVID-19. У відомстві зазначили, що у кожної п'ятої людини з позитивним тестом постковідний синдром може тривати протягом п'яти тижнів. Повертатися до звичного життя після хвороби часом вкрай важко – недуга неабияк знесилює організм і імунну систему.

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