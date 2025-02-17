Серйозна втрата для ворога: у Воронежі знищено два дороговартісні комплекси РЕБ

Коротко:
- У Воронежі знищено два комплекси РЕБ "Житель"
- Ворог планував відправити РЕБи на війну проти України
У ніч з 27 на 28 січня у Воронежі було знищено два російські комплекси радіолокаційної боротьби. Окупанти мали намір направити їх у зону бойових дій, але пожежа вивела з ладу ворожі РЕБи. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.
Відомо, що ворожі цілі були розташовані на заводі Протек, де їх виготовляють.
Водночас розвідка не вказує причину пожежі на російському заводі.
"Пожежа у Воронежі зжерла двох "Житєлів" ― російські комплекси РЕБ Р-330Ж вигоріли вщент", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі ГУР додали, що Р-330Ж "Житель" - дороговартісна російська розробка.
"Знищення двох комплексів радіолокаційної боротьби - серйозна втрата для російських окупантів", - зазначили розвідники.
Ураження цілей РФ - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 17 лютого в Краснодарському краї РФ сталася масштабна атака безпілотників. Під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод та НПС "Кропоткінська". Завод має річну потужність у 6,6 млн тонн нафти і спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів. Він відіграє важливу роль у забезпеченні військової техніки РФ паливом, особливо в південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях України. Пізніше стало відомо, що в результаті атаки дронів найбільша нафтоперекачувальна станція Росії — НПС "Кропоткінська" припинила працювати.
Днем раніше в Смоленську було атаковано завод ТОВ "ПОЛІМІКС" (Смоленський автоагрегатний завод). За даними речника УДА Сергія Братчука, підприємство спеціалізується на металообробці та ремонті.
Крім того, у ніч на четвер, 13 лютого дев'ять дронів підірвали нафтову станцію у РФ. Безпілотники поцілили по НПС Андреаполь ТОВ "Транснефть-Балтика" в селі Єрохіно Тверської області. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю електрощитової.
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