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Серйозна втрата для ворога: у Воронежі знищено два дороговартісні комплекси РЕБ

Маріна Фурман
17 лютого 2025, 12:14
179
Російські окупанти планували відправити РЕБи на війну проти України.
РЭБ
Пожежа знищила два російські комплекси РЕБ Р-330Ж / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія

Коротко:

  • У Воронежі знищено два комплекси РЕБ "Житель"
  • Ворог планував відправити РЕБи на війну проти України

У ніч з 27 на 28 січня у Воронежі було знищено два російські комплекси радіолокаційної боротьби. Окупанти мали намір направити їх у зону бойових дій, але пожежа вивела з ладу ворожі РЕБи. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

Відомо, що ворожі цілі були розташовані на заводі Протек, де їх виготовляють.

відео дня

Водночас розвідка не вказує причину пожежі на російському заводі.

"Пожежа у Воронежі зжерла двох "Житєлів" ― російські комплекси РЕБ Р-330Ж вигоріли вщент", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі ГУР додали, що Р-330Ж "Житель" - дороговартісна російська розробка.

"Знищення двох комплексів радіолокаційної боротьби - серйозна втрата для російських окупантів", - зазначили розвідники.

Ураження цілей РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 17 лютого в Краснодарському краї РФ сталася масштабна атака безпілотників. Під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод та НПС "Кропоткінська". Завод має річну потужність у 6,6 млн тонн нафти і спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів. Він відіграє важливу роль у забезпеченні військової техніки РФ паливом, особливо в південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях України. Пізніше стало відомо, що в результаті атаки дронів найбільша нафтоперекачувальна станція Росії — НПС "Кропоткінська" припинила працювати.

Днем раніше в Смоленську було атаковано завод ТОВ "ПОЛІМІКС" (Смоленський автоагрегатний завод). За даними речника УДА Сергія Братчука, підприємство спеціалізується на металообробці та ремонті.

Крім того, у ніч на четвер, 13 лютого дев'ять дронів підірвали нафтову станцію у РФ. Безпілотники поцілили по НПС Андреаполь ТОВ "Транснефть-Балтика" в селі Єрохіно Тверської області. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю електрощитової.

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Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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