Контрудари з обох сторін: ЗСУ перехоплюють у ворога ініціативу на Донеччині

У росіян недостатньо резервів для проведення успішних наступальних операцій.

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Нестача резервів у РФ позначається на невдачах на фронті / Колаж: Главред, фото: 17 ОВМБр, Міноборони РФ

Що сказав Лакійчук:

І ЗСУ, і окупанти наносять контрудари на Донеччині

Українські військові вибивають з рук РФ ініціативу на фронті

Завдяки вмілим діям українського командування ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті. Покращення ситуації фіксується зокрема під Покровськом та Торецьком.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук. За його словами, ще одним фактором, який впливає на зміну перебігу бойових дій на цих ділянках фронту є нестача резервів у противника.

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Покровськ / Інфографіка: Главред

Водночас він попередив, що ситуація може погіршитись, якщо ворог перекине з Курського напрямку свої сили. Тому задача номер один для ЗСУ зараз - це знищення якомога більшої кількості десантників та морпіхів РФ, щоб не дати противнику можливості закріпити свій успіх.

Оцінюючи загальну ситуацію, Лакійчук зазначив, що зараз на Торецькому та Покровському напрямках відбуваються контрудари з обох сторін, але з обережним оптимізмом можна стверджувати, що ЗСУ мають тактичні успіхи.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у напрямку Дніпропетровської області ворог значно "уперся" в оборону українських військ поблизу Константинополя та південніше Богатиря.

Напередодні також агенти Атеш повідомили, що на Запорізькому напрямку в окупаційній армії країни-агресорки Росії виникли внутрішні проблеми. Росіяни з 64-тої окремої гвардійської мотострілецької бригади саботують наступ на населений пункт Гуляйполе.

Раніше аналітики ISW розповіли, що українські війська зуміли просунутися в Торецьку Донецької області, про що свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 14 березня.

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Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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