Об'єкт ФСБ у Брянській області злетів у повітря: подробиці повітряного удару

Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Підірвано прикордонну заставу в Брянській області / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що відомо:

Удар по об'єкту РФ завдано в населеному пункті Біла Берізка

Знищено важливу військову інфраструктуру противника

Авіація Повітряних сил Збройних Сил України в ніч на 28 лютого успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ РФ.

Про удар по росіянах у населеному пункті Біла Берізка (Брянська область), повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"У результаті точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв'язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв'язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій. Це суттєво знизило можливості противника з управління силами і засобами в регіоні", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, поки останній російський загарбник не залишить територію України.

Раніше повідомлялося про те, що в Маріуполі підірвано авто зі співробітником ФСБ. У Маріуполі росіяни масово проводять затримання і намагаються вистежити українське підпілля.

Як повідомляв Главред, у Росії спалили обласне управління ФСБ. Невідомі закинули легкозаймисту суміш через вибите вікно обласного управління ФСБ Росії в місті Новосибірськ і підпалили його, зазначили в ГУР.

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Що таке ФСБ Федеральна служба безпеки РФ - федеральний орган виконавчої влади, який займається державним управлінням у сфері забезпечення безпеки Росії, боротьби з тероризмом, захисту та охорони державного кордону, охорони внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної економічної зони, континентального шельфу та їхніх природних ресурсів. Координує контррозвідувальну діяльність. ФСБ є основним правонаступником КДБ СРСР. Належить до державних воєнізованих організацій, які мають право купувати бойову, ручну, стрілецьку та іншу зброю. Керівництво діяльністю ФСБ Росії здійснюється президентом РФ.

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