Путін хоче 'вийти' на Одесу: аналітик назвав можливий напрямок удару РФ

Аналітик розповів, що Запоріжжя є важливим стратегічним пунктом для ЗСУ.

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Росія може розпочати наступ на Запоріжжя / колаж: Главред, фото: 21-а ОМБр, скріншот з відео

Головне із заяви аналітика:

Путін знову заговорив про "вихід на Одесу"

Війська РФ можуть "рушити" на Запоріжжя

Російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про "вихід" армії РФ на Одесу. Однак такий шанс з'явиться в окупаційної армії тільки, якщо їй вдасться захопити Запоріжжя. Про це заявив військовий аналітик Юрій Федоров в інтерв'ю каналу Фабрика новин.

"На Запорізькому напрямку для ЗСУ може скластися досить непроста ситуація, тому що в розпорядженні Москви є угруповання військ "Дніпро", яке включає в себе 5 загальновійськових армій. Територія його відповідальності на схід від Гуляйполя, до Василівки, Херсонська область", - сказав він. відео дня

За його словами, навесні-влітку 2025 року російські війська можуть "рушити" на Запоріжжя.

На його думку, на цьому напрямку в окупантів немає серйозних природних перешкод, тут - степовий ландшафт.

"Питання впирається в те, наскільки ретельно і правильно там облаштована оборона ЗСУ", - наголосив аналітик.

Він також додав, що питання Запоріжжя важливе зі стратегічної точки зору, оскільки кремлівський диктатор Володимир Путін знову заговорив про "вихід на Одесу".

"Єдине питання, яке тут виникає: "А як ви, Володимире Володимировичу, думаєте до Одеси вийти?". У будь-якому разі, має бути або морський десант, що приречиний на невдачу, або форсувати Дніпро. Інакше - ніяк. Але, якщо російським військам вдасться зайняти Запоріжжя і мости залишаться в більш-менш нормальному стані, тоді з'являється шанс. Тому Запоріжжя, на мій погляд, стає стратегічним пунктом, стратегічною зоною №1", - підкреслив Федоров.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що частина міста Торецьк зайнята російськими окупантами. Ворог продовжує обстрілювати місто з усіх можливих засобів ураження.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що окупаційна армія країни-агресорки Росії готується до нової наступальної операції одразу на кількох ділянках фронту навесні та влітку 2025 року. Таким чином Кремль хоче вплинути на поточне припинення вогню і мирні переговори.

Начальник пресслужби бригади "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль заявив, що армія країни-агресора Росії знову активізувалася на Покровському напрямку і повернулася до тактики жорстких штурмів, які використовувались на початку активної фази наступальної кампанії.

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