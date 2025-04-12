РФ готує новий повномасштабний наступ: генерал сказав, що варто робити Україні

Загарбники готуються наступати на кількох напрямках.

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Армія РФ готує новий повномасштабний наступ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Основні тези Кривоноса:

Окупанти готуються здійснити новий наступ на кількох напрямках

Армія РФ поки що не готова до наступу, вони нарощують для цього сили

Україні потрібно будувати фортифікації і вести активну розвідку ворожих засобів ураження

Російські загарбники продовжують підготовку до проведення наступу на кількох напрямках. Проте поки що російська окупаційна армія не готова до масштабної операції.

Про це заявив генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч Сергій Кривонос в ефірі "КИЇВ24".

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"Активність ворога на різних ділянках показує, що росіяни намагаються промацати наші слабкі місця, виявити наші засоби вогневого ураження, що в подальшому може бути використано ворогом для реального повномасштабного наступу", – зазначив експерт.

Для того, щоб країна-агресорка Росія змогла піти у новий наступ, їй потрібно наростити свої сили, зазначив генерал-майор.

За його словами, наразі не йдеться про наступ РФ, але підготовка до нього триває.

"Наше завдання, попри всі їхні бажання, продовжувати нарощувати зусилля на фортифікаційні обладнання нашої місцевості, а також вести активну розвідку ворожих засобів ураження, аби своєчасно завдати по них удару", – додав Кривонос.

Підготовка Росії до нового наступу – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, РФ піде у посилений наступ наприкінці квітня – у Зеленського назвали напрямок. Заступник керівника ОП Павло Паліса переконаний, що активні бойові дії можуть розпочатись і на Запоріжжі, але пріоритетом буде інший напрямок.

Також раніше повідомлялося, що ворог може посилити наступ на Сумщині і Харківщині – військовий назвав терміни. Українські військові працюють над стримуванням великого угруповання.

Нагадаємо, повідомлялося, що ЗСУ перекидають сили, готуючись до наступу РФ – стало відомо, які регіони в небезпеці. Не можна виключати, що РФ намагатиметься йти в наступ на Чернігівську область.

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Хто такий Сергій Кривонос Сергій Григорович Кривонос (нар. 26 липня 1970, Кременчук, Полтавська область) – український політичний та військовий діяч, генерал-майор запасу Збройних сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019). Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020), пише Вікіпедія.

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