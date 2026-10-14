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Операція "Вівальді": українські військові звільнили ще 101 кв. км території

Віталій Кірсанов
14 жовтня 2026, 11:44оновлено 14 жовтня, 12:28
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Операція розпочалася з ліквідації російських інфільтраційних груп, однак згодом переросла у масштабний наступ.
Українські військові звільнили ще 101 кв. км території
Українські військові звільнили ще 101 кв. км території / колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Як операція "Вівальді" вплинула на ситуацію на Донбасі
  • Скільки території вдалося звільнити за час операції
  • Які підрозділи брали участь в операції

Українські військові завершили четвертий етап операції "Вівальді", під час якого повернули під контроль ще 101 кв. км території та звільнили три населені пункти. Загальні втрати російських військ за час операції сягнули приблизно 8 тисяч військовослужбовців.

Про підсумки повідомили у Третьому армійському корпусі. Бригадний генерал Андрій Белецький у зверненні з нагоди завершення чергового етапу розповів, що українським підрозділам вдалося звільнити Зелену Долину, Липове та Колодязі.

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За оцінками української сторони, під час четвертого етапу російська армія втратила близько 3 тисяч військових.

Операція розпочалася з ліквідації російських інфільтраційних груп, однак згодом переросла у масштабний наступ. У Третьому армійському корпусі стверджують, що під час бойових дій російські підрозділи почали втрачати керованість, що ускладнило виконання їхніх завдань.

Як операція "Вівальді" вплинула на ситуацію на Донбасі

Серед ключових результатів операції Белецький назвав зрив спроб російських військ обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів. Це дозволило запобігти створенню загрози оточення українських сил у цьому районі.

Ще одним важливим досягненням стало збереження контролю над трасою Харків - Слов’янськ, яка відіграє значну роль у забезпеченні української угруповання на Донбасі.

"Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашої угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання "Захід" і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий", - заявив бригадний генерал.

Таким чином, за оцінкою українського командування, операція не тільки дозволила повернути території під контроль ЗСУ, а й завадила російським військам реалізувати плани на кількох ділянках фронту.

Скільки території вдалося звільнити за час операції

Згідно з даними Третього армійського корпусу, за весь час операції "Вівальді" українські військові повернули під повний контроль 16 населених пунктів і звільнили 277 кв. км території.

Загальні втрати російської армії за цей період, за оцінкою корпусу, склали близько 8 тисяч військовослужбовців.

Четвертий етап забезпечив додаткові результати: три звільнені населені пункти, 101 кв. км відвойованої території та близько 3 тисяч втрат противника.

Які підрозділи брали участь в операції

До виконання бойових завдань залучили військовослужбовців Третьої штурмової бригади, 60-ї окремої механізованої бригади, 125-ї окремої важкої механізованої бригади, 3-го окремого розвідувального батальйону, 25-го окремого штурмового батальйону та 21-го окремого батальйону KRAKEN.

Крім того, в операції брали участь придані підрозділи 66-ї окремої механізованої бригади, 3-го прикордонного загону, 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор", тактичні групи 8-го полку Сил спеціальних операцій та підрозділ Lasar's Group Національної гвардії України.

У Третьому армійському корпусі оголосили про завершення четвертого етапу операції "Вівальді", наголосивши, що виконання бойових завдань триває.

"Чотири сезони "Вівальді" завершено. Але музика звучить. На зв’язку!" - зазначили військові.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Чи будуть росіяни штурмувати Борову після провалу під Лиманом

Поки аналітики оцінюють довгострокові наслідки, на сусідній ділянці фронту військові чекають на відповідний крок Кремля. Командир групи TERRA у складі Третього армійського корпусу Микола Волохов (позивний "Абдула") в ефірі "Ранок.LIVE" розповів, що бої в районі Борової на Харківщині не вщухають, а суха погода дає противнику можливість активно атакувати.

Офіцер зазначив, що росіяни продовжують просочуватися в район населеного пункту, щоб постійно тримати українських бійців у напрузі. Ставка противника, за його словами, зроблена на виснаження оборони.

"У них є розрахунок, що, якщо довго тиснути, то десь ми припустимося помилки, проявимо слабкість і у них з’явиться можливість щось прорвати, але це не так", - сказав Волохов.

Командир підтвердив, що події під Лиманом стали для противника несподіванкою і змусили його перерозподіляти резерви. Частину сил росіянам довелося відвести, зокрема з напрямку Борової, щоб "на Лимані їх не притиснули ще сильніше". Однак саме ця поразка, на думку Волохова, може підштовхнути ворога до реваншу в найближчі тижні.

"Є дуже великі побоювання, що росіяни ще спробують якось помститися за ту поразку, якої вони зазнали на Лиманах, і, поки ще зберігається гарна погода, спробують провести якісь штурмові дії, щоб останній акорд залишився за ними. Ми до цього готуємося, ми знаємо, що ймовірність цього дуже висока, і думаю, що їм нічого не вдасться", - заявив командир.

Захисники цієї ділянки, за словами Волохова, справляються зі своєю роллю. Він сформулював її надзвичайно чітко.

"Завдання Борової - це затримати росіян, щоб вони не змогли просуватися в напрямку Харкова", - підкреслив "Абдула".

Операція "Вівальді" - останні новини

Нагадаємо, "Главред" повідомляв , що Сили оборони в рамках операції "Вівальді" звільнили Шандриголово, Дерилово, а також встановили повний контроль над Дробишевим.

Раніше повідомлялося, що Третій армійський корпус у ході операції "Вівальді" задіяв модернізовані наземні роботи з гранатометами, які атакували позиції РФ без безпосередньої участі піхоти.

Раніше Зеленський заявив, що українські війська досягли нових результатів на Лиманському напрямку в Донецькій області в рамках операції "Вівальді".

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Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК)

3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об’єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створено у 2025 році на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

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