Операція "Вівальді" зірвала наступ РФ: Кремль мститиметься за поразку під Лиманом

Росіяни можуть ще інтенсивніше наступати під Боровою, скориставшись гарною погодою, і спробувати помститися за поразку під Лиманом.

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Операція "Вівальді" зірвала наступ РФ / колаж: Главред, фото: understandingwar.org, 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ви дізнаєтеся:

Чому операція "Вівальді" спрацювала під Лиманом

Як контрнаступ ЗСУ під Лиманом вплине на Слов’янський напрямок

Чи будуть росіяни штурмувати Борову після провалу під Лиманом

Українські війська зупинили російський наступ під Лиманом і змусили армію РФ перекидати резерви з сусідніх ділянок фронту, зокрема з району Борової. Операція "Вівальді" Третього армійського корпусу може змінити розклад сил на півночі Донбасу. При цьому ворог, за оцінками військових, готує відповідні штурми, а його наступ на Слов’янсько-Краматорську агломерацію триває. "Главред" з’ясував , що відбувається під Лиманом після операції "Вівальді".

Чому операція "Вівальді" спрацювала під Лиманом

Перше питання, яке ставлять після успіху під Лиманом, - чи це випадковість, чи результат, який можна масштабувати. Директор з інновацій та аналізу відкритих джерел Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос в інтерв’ю Віктору Шлінчаку для програми "Критичне мислення" на "Апостроф TV" пов’язав результат як з особливостями конкретної ділянки, так і з тактичними підходами.

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За оцінкою аналітика, Третій армійський корпус зумів використати на свою користь унікальний збіг обставин. Одна з них - низька якість російських підрозділів, що стояли на цій ділянці фронту. Інша - їхні командири не доводили до вищих штабів реальну картину бою, через що рішення ухвалювалися із запізненням.

"Тому росіяни посилювали свої позиції тоді, коли вони вже фактично виявилися непридатними для оборони або вже були захоплені українцями", - зазначив Баррос.

Разом з тим експерт застеріг від завищених очікувань. Він визнав, що не може гарантувати аналогічний ефект проти російських формувань, де командування діє грамотніше, а слабкі місця не настільки очевидні.

"Але принципи, які були використані на оперативному рівні, є ефективними. І їх можна повторювати", - підкреслив представник ISW.

До таких підходів Баррос відніс пошук російських наземних станцій управління, виявлення діяльності підрозділу "Рубікон", а також елементи обману та хибні маневри. Їхня мета - змусити супротивника прикривати не ті тактичні об’єкти, поки українські сили готують удар на іншій ділянці.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Як контрнаступ ЗСУ під Лиманом вплине на Слов’янський напрямок

Якщо в ISW пояснюють, завдяки чому вдалося досягти успіху, то військовий аналітик Костянтин Машовець зосередився на тому, до чого цей успіх може призвести. За його спостереженнями, натиск росіян на Лиманському відрізку явно вичерпався, а наслідки можуть вийти за межі одного напрямку й торкнутися ще й Слов’янського. Про це він пише на своїй сторінці у Facebook.

Аналітик виділяє два ключові фактори в оперативно-тактичному плані. Перший стосується угруповання противника на північ від Лимана, яке опинилося в уразливому становищі.

"Положення російських військ на їхньому плацдармі на північ від Лимана, хоч і досить "поступово", але неухильно погіршується. Очевидно, що командуванню російської 20-ї ОВА, так чи інакше, найближчим часом доведеться суттєво скоротити цей плацдарм. Принаймні через постійний український "тиск" на його південний і північний фланги, ймовірно, воно буде змушене все-таки відвести свої передові підрозділи на схід від дороги Нове – Ставки", - пише Машовець.

Другий фактор - помічне уповільнення 25-ї армії РФ, яка інфільтраційними штурмами просувалася до Лиману. На окремих ділянках, наприклад на південний схід від міста, її передові підрозділи навіть відкотилися назад. На думку експерта, це позначиться на сусідній 3-й ОВА угруповання військ "Південь", яке зараз рветься до Миколаївки та Слов’янської ТЕС уздовж південного берега Сіверського Донця.

"Якщо українським військам вдасться повністю витіснити противника з району Лиман - Ямпіль - Озерне - Діброва, то командуванню російської 3-ї ОВА доведеться розгорнути частину своїх сил (військ) правого (північного) флангу фронту із заходу на північ, щоб утримувати південний берег Сіверського Донця, принаймні на ділянці Крива Лука – Закитне. Що, у свою чергу, не може не вплинути на її здатність продовжувати наступ у напрямку Слов’янська", - пояснює аналітик.

Навіть частковий успіх, за словами Машовця, створить проблеми для ворога. Якщо 25-та армія утримає невеликий тактичний плацдарм на захід від річки Чорний Жеребець, українські підрозділи на північ від Сіверського Донця все одно зможуть атакувати фланг 3-ї ОВА, причому навіть обмеженими силами.

При цьому аналітик закликає не переоцінювати масштаб подій. Противник продовжує наступати на агломерацію зі сходу та півдня - на Добропільському, Краматорсько-Костянтинівському та Слов’янському напрямках, нехай повільно й із великими втратами, але місцями тактично успішно.

"Однак слід визнати, що згадані вище дії ЗСУ на Лиманському напрямку, очевидно, все ж можуть створити передумови для того, щоб ця оперативно-стратегічна наступальна операція російських військ все-таки "застрягла" не тільки на самому Лиманському, але принаймні ще на одному оперативно-тактичному напрямку - Слов’янському", - підсумовує Машовець.

Про особу: Костянтин Машовець Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний опір", полковник Збройних сил України, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ. Брав участь в АТО на Донбасі.

Інфографіка: Главред

Чи будуть росіяни штурмувати Борову після провалу під Лиманом

Поки аналітики оцінюють довгострокові наслідки, на сусідній ділянці фронту військові чекають на відповідний крок Кремля. Командир групи TERRA у складі Третього армійського корпусу Микола Волохов (позивний "Абдула") в ефірі "Ранок.LIVE" розповів, що бої в районі Борової на Харківщині не вщухають, а суха погода дає противнику можливість активно атакувати.

Офіцер зазначив, що росіяни продовжують просочуватися в район населеного пункту, щоб постійно тримати українських бійців у напрузі. Ставка противника, за його словами, зроблена на виснаження оборони.

"У них є розрахунок, що, якщо довго тиснути, то десь ми припустимося помилки, проявимо слабкість і у них з’явиться можливість щось прорвати, але це не так", - сказав Волохов.

Командир підтвердив, що події під Лиманом стали для противника несподіванкою і змусили його перерозподіляти резерви. Частину сил росіянам довелося відвести, зокрема з напрямку Борової, щоб "на Лимані їх не притиснули ще сильніше". Однак саме ця поразка, на думку Волохова, може підштовхнути ворога до реваншу в найближчі тижні.

"Є дуже великі побоювання, що росіяни ще спробують якось помститися за ту поразку, якої вони зазнали на Лиманах, і, поки ще зберігається гарна погода, спробують провести якісь штурмові дії, щоб останній акорд залишився за ними. Ми до цього готуємося, ми знаємо, що ймовірність цього дуже висока, і думаю, що їм нічого не вдасться", - заявив командир.

Захисники цієї ділянки, за словами Волохова, справляються зі своєю роллю. Він сформулював її надзвичайно чітко.

"Завдання Борової - це затримати росіян, щоб вони не змогли просуватися в напрямку Харкова", - підкреслив "Абдула".

Де просунулися ЗСУ в ході операції "Вівальді"

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив про відновлення контролю над Карпівкою та Новомихайлівкою в рамках операції "Вівальді".

За його словами, втрати противника станом на 28 вересня становлять 2000 осіб, а понад 250 росіян взято в полон.

"Ми повернули ще 51 км² української землі, а з початку наступальних дій - 176 км². Головною метою третього сезону "Вівальді" стало Нове - ключовий вузол противника на плацдармі", - підкреслив він.

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Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об’єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створено у 2025 році на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

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