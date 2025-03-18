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Росіяни переходять в оборону: ЗСУ вибивають ініціативу з рук противника

Маріна Фурман
18 березня 2025, 01:13
466
Сили оборони успішно контратакують, змушуючи противника переходити до оборони.
ВСУ, армия РФ
Наступ росіян "буксує" / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко:

  • Армія РФ втратила можливість вести серйозні наступальні операції
  • Українські захисники наносять контрудари
  • Загарбники переходять до оборони

Російські окупанти на сході України та на Курському напрямку намагалися відчайдушно просунутися вперед. Але за останні півроку загарбницьких цілей армія Путіна в повному обсязі не досягла. Про це сказав військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він уточнив, що росіяни так і не вийшли на кордони Донецької та Дніпропетровської області. Крім того, ворог досі не досягнув своїх цілей на Курському напрямку.

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"Українські війська, попри те, що залишили значну частину території, перебувають на території Курської області, виконуючи завдання з утримання досить значних сил противника", — зауважив Грабський.

Він акцентував, що противник не повністю витратив свій потенціал, але вже не може проводити активні бойові дії.

"Якщо в листопаді противник узяв під контроль 730 кв. км української території, то за лютий така сума становила лише 192 кв. км. І тут потрібно враховувати, що частина території була відбита українськими військами, що спостерігається особливо в першій половині березня досить ефективно", — розповів Грабський.

Поки армія РФ не може вести найближчим часом якісь серйозні наступальні операції, то українські захисники наносять контрудари, проводять контратакувальні дії, які змушують противника тупцювати на місці, а в деяких випадках відступати.

"Таким чином, ми бачимо ситуацію, за якої противник, вимотавши свої ресурси, змушений переходити на більшій частині лінії фронту до оборони", — звернув увагу експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, армія країни-агресорки Росії на Покровському напрямку зменшила застосування важкої техніки. За словами Трегубова, це сталося зокрема через те, що за перші два місяці 2025 року окупанти втратили близько 300 танків. Таким чином ЗСУ знищили більше танків, ніж є на озброєнні у Бундесверу.

Нещодавно керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук розповів, що завдяки вмілим діям українського командування ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті. Покращення ситуації фіксується зокрема під Покровськом та Торецьком.

Тим часом ситуація в Курській області дуже важка. Росіяни підтягнули туди резерви і солдатів КНДР для наступу на ЗСУ. Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що Курська операція стала для РФ вже політичною операцією. Ворог хоче всіма силами виштовхати ЗСУ з Курської області. Костенко вважає, що це пов'язано з підготовкою до мирних переговорів.

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Хто такий Сергій Грабський

Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

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війна в Україні лінія фронту Сергій Грабський
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