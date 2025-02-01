Окупанти пішли проти командування і саботують накази на Херсонщині - Атеш

До саботажу вдалася одна з бригад через небажання окупантів гинути на полі бою.

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Окупанти вдаються до саботажу, бо не хочуть гинути / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Що повідомили партизани:

Окупанти з 205 мотострілецької бригади відмовляються йти в атаку проти ЗСУ

Військовослужбовці РФ спеціально сповільнюють підготовку до нових операцій

Опір у бригаді злочинним наказав командування зростає

У 205 мотострілецькій бригаді країни-агресорки Росії, що дислокована в районі населеного пункту Таврійськ, частішають випадки саботажу наказів командування.

Як повідомили агенти Атеш, все більше окупантів не хочуть брати участь в атаках на Херсонському напрямку, адже розуміють, що навряд чи досягнуть успіху і при цьому ймовірність загинути дуже висока.

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Зокрема серед окупантів, які виконують роль водіїв, багато хто ламає автомобілі та не поспішає їх ремонтувати, виправдовуючи таку затримку нестачею запчастин та складністю ремонту.

"Відповідальні за озброєння та човни військовослужбовці затягують підписання накладних, усвідомлено припускаючи безліч помилок у документах. Це заважає нормальному постачанню та уповільнює підготовку до бойових операцій", - додали в Атеш.

Таким чином військовослужбовці РФ намагаються виграти час перед ротацією та дочекатися, поки їхній підрозділ не виведуть у тил. Через це вороже командування стикається з дедалі сильнішим опором і рівень саботажу зростає з кожним днем.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що окупанти з Росії продовжують свої навчання для того, щоб виконати забаганку Кремля і з часом наступати через Дніпро. Однак поки що у ворога не вистачає необхідної кількості особового складу, щоб операція була успішною.

Раніше стало відомо, що ворог накопичує техніку і спецзасоби для операції на Херсонщині. Зокрема на одній з баз в Криму відбувається підготовка техніки та навчання особового складу. Надалі окупанти планують перекинути катери на Херсонський напрямок.

Напередодні також повідомлялося, що російські окупанти пішли у наступ поблизу Антонівського мосту у Херсонській області. Водночас ворогу не вдалося досягнути успіхів. Росіяни наштовхнулися на свої ж вибухові пристрої.

Інші новини з фронту:

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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