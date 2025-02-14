Дев'ять дронів підірвали нафтову станцію у РФ: у Мережі розкрили деталі прильотів

Унаслідок атаки БПЛА пошкоджено будівлю електрощитової та операторну вузла зв'язку НПС.

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Дрони вдарили по нафтостанції в РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 43 ОМБр

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Усі 9 БПЛА не були збиті, а влучили по НПС Андреаполь

Пошкоджено операторну вузла зв'язку та електрощитову НПС

Стали відомі нові подробиці атаки ударних безпілотників по російській нафтоперекачувальній станції Андреаполь у Тверській області.

Унаслідок атаки дев'яти дронів пошкоджено операторну вузла зв'язку та електрощитову, повідомляє видання Astra з посиланням на власні джерела.

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Нагадується, що за даними міноборони РФ, у ніч на четвер, 13 лютого, над Тверською областю збили 9 безпілотників, однак жодних повідомлень про наслідки прильотів не було.

"Усі 9 БПЛА не були збиті, а поцілили по НПС Андреаполь ТОВ "Транснефть-Балтика" в селі Єрохіно Тверської області. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю електрощитової та операторну вузла зв'язку. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

/ Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, знищення складу боєприпасів у Торопці Тверської області матиме значний стратегічний вплив на хід війни, оскільки цей арсенал міг забезпечити російську армію боєприпасами на 2-4 місяці активних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що атака на 23-й арсенал біля селища Октябрське Тверської області призвела до знищення або серйозного пошкодження приблизно 60 будівель складу, а також відкритих майданчиків із боєприпасами, залізничних вагонів і частини залізничної інфраструктури.

Як повідомлялося раніше, знищений 107-й склад ГРАУ, один із 13 найбільших складів артилерійських боєприпасів у Росії, може вплинути на інтенсивність бойових дій на півночі Харківської та Курської областей.

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Місто Торопець - що про нього відомо Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії. У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.

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