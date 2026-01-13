"Наша гордість і наш лицар": на війні загинув відомий археолог

З 2023 року чоловік вважався зниклим безвісти.

https://glavred.net/front/nasha-gordost-i-nash-rycar-na-voyne-pogib-izvestnyy-arheolog-10731932.html Посилання скопійоване

На фронті загинув археолог з Рівного Олексій Войтюк / колаж: Главред, фото: Олексій Войтюк/Facebook

Коротко:

На фронті загинув археолог з Рівного Олексій Войтюк

Олексій зник безвісти в 2023 році під час боїв під Бахмутом

На фронті під Бахмутом загинув археолог, реставратор і вчений з Рівного Олексій Войтюк. З 2023 року чоловік вважався зниклим безвісти. У захисника залишилися дочка і дружина. Про це повідомили в Рівненському обласному краєзнавчому музеї.

"Наша гордість і наш лицар - археолог від Бога, талановитий реставратор, захоплюючий музейник, відомий вчений, вірний колега і друг, мужній і сміливий Захисник України Олексій Войтюк повертається на щиті...", - написали представники музею. відео дня

Археолог Андрій Бардецький розповів, що 25 лютого 2022 року мала відкритися виставка за результатами сезону досліджень Олексія Войтюка, проте вчений приєднався до лав ТрО.

"Перед початком війни Олексій Войтюк був єдиним кваліфікованим реставратором і найбільш плідним польовим археологом на Волині, щорічно організовував виставки за результатами сезону досліджень", - поділився Бердецький.

Олексій зник безвісти в 2023 році під час боїв під Бахмутом. Тільки зараз його дружині підтвердили загибель захисника. Його тіло на щиті незабаром мають привезти до рідного міста, щоб рідні, друзі та колеги змогли провести Олексія в останню путь.

"Це жахлива, болюча і непоправна втрата для родини Олексія, для всієї музейної спільноти, для культурної спадщини, історії та науки України. Колектив музею висловлює щирі співчуття рідним і близьким, друзям і колегам полеглого Героя", - додали представники музею.

Наукова співробітниця музею Галина Данильчук назвала Олексія відомим археологом і "людиною неймовірної щедрості на добро".

Історик, співробітник Інституту археології Національної академії наук Сергій Теліженко розповів, що його колега був талановитим археологом і реставратором, а також щирою і веселою людиною.

Хто раніше загинув на фронті

Захищаючи Україну на фронті, загинув постановник улюблених мільйонами українців шоу Юрій Мігашко. Мігашко працював у команді Нового каналу і СТБ протягом 10 років. Як декоратор-постановник Юрій брав участь у створенні відомих телешоу "МастерШеф" і "Зважені та щасливі".

Російські окупанти вбили військового Олександра Філіпова. Йому було всього 30 років. Мама і сестра полеглого воїна особисто розповіли Главреду про те, яким був Олександр і що він зробив для захисту України.

Український актор Олексій Самойленко, якого глядачі знають за серіалом "Доктор Віра" і фільмом "Прогулянка в порожнечу", загинув на фронті.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред