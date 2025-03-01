Цифри зменшуються: в DeepState сказали, скільки території окупувала РФ

Сили Оборони відбивають сотню атак окупантів щодня.

https://glavred.net/front/cifry-umenshayutsya-v-deepstate-skazali-skolko-territorii-okkupirovala-rf-10643789.html Посилання скопійоване

Темпи просування РФ / колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

Коротко:

Темпи просування РФ знизились

Ворог окупував 192 квадратних кілометри у лютому

Темпи просування армії країни-агресора Росії у лютому 2025 року знизилися, порівняно з минулим місяцем. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зазначається, що росіяни продовжують втрачати темпи наступу. У лютому ворог окупував 192 квадратних кілометри, що співвідносно просуванню у липні минулого року.

відео дня

Водночас, навіть за це противник продовжує платити велику ціну у живій силі.

"Активність ворога знизилася, але вона нікуди не ділася, Сили Оборони відбивають сотню атак щодня, що є дуже значним показником і свідченням, що ворог не сидить в очікуванні, що містер Трамп все зробить за нього", – наголосили в DeepState.

Динаміка просування РФ / фото: DeepState

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в пресслужбі ОСУВ "Хортиця" завили, що на Краматорському та Торецькому напрямках окупанти штурмували укріплення українських військових за підтримки артилерії та дронів.

Військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що Сили оборони України ламають плани російських окупантів щодо захоплення Покровська, контратакуючи на Покровському напрямку. Воїни провели вдалу операцію і відсунули ворога ще далі від важливої дороги Покровськ — Дніпро.

Водночас, січеславські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине на Покровському напрямку.

Читайте також:

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред