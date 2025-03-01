Окупанти пішли ва-банк на важливому напрямку: що задумав ворог

Наразі росіяни кинули усі свої резерви в бій, щоб захопити якомога більше українських територій.

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Росіяни хочуть захопити якомога більше територій / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstate

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Ворог наразі досить активний поблизу річки Оскіл

РФ сподівається на замороження війни, тому прагне захопити якомога більше територій

Поки світ "зайнятий" дипломатичними питаннями, ворог тим часом намагається активізувати наступальні дії на фронті. Таку думку висловив заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич в етері Еспресо.

За його словами, ворог кинув усі свої резерви в бій, щоб захопити якомога більше українських територій.

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"Можливо, вони намагаються створити вигідні позиції для перемовин, заявляючи: "Ми це захопили, тепер давайте домовлятися", - зазначив Маляревич.

Він пояснив, що ворог досить активний поблизу річки Оскіл.

Щодо Дворічної, то російські загарбники зайняли частину території, використовуючи обмежену кількість солдатів, і ховаючись у підвалах. Однак їм не вдалося побудувати понтонні переправи, тому ситуація залишається під контролем ЗСУ, що є надзвичайно важливим.

"Ситуація важка, але контрольована, тому що ЗСУ роблять все можливе, щоб зупинити ворога. Після переходу через Оскіл противник не зміг перекинути важку техніку на плацдарми, і їхні піхотні підрозділи гинуть без підтримки логістики. Вони захопили декілька квадратних кілометрів території, але без підтримки техніки росіяни будуть знищені. Ми утримуємо лінію, щоб не допустити їхніх переправ", - розповів заступник командира.

Маляревич переконаний, що окупанти почали атакувати не через наявність додаткових сил, а тому, що РФ сподівається на замороження війни, тому прагне захопити якомога більше територій.

Річка Оскіл / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, на Краматорському та Торецькому напрямках окупанти штурмували укріплення українських військових за підтримки артилерії та дронів. На жаль, частина українських укріплень у Торецьку була зруйнована. Наразі вживаються заходи для стабілізації ситуації.

Нещодавно у ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ зачистили населений пункт Котлине. Вони вибили ворога за межі села та не дали йому закріпитися. Відомо, що відстань від села до траси складала всього 6 кілометрів, а до Дніпропетровської області – 4,6 кілометра.

Також раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

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Хто такий Олесь Маляревич? Олесь Маляревич - депутат Київської міської ради 8 скликання, у 2022 році під час повномасштабного вторгнення росії приєднався до складу 92 ОМБР ЗСУ, молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки.

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