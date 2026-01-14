В Україні скасують черги і графіки відключень: експерт озвучив коли

Українцям, за попереднім прогнозом, залишилось ще недовго підлаштовуватися під довготривалі відключення.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-otmenyat-ocheredi-i-grafiki-otklyucheniy-ekspert-ozvuchil-kogda-10732109.html Посилання скопійоване

Відключень світла в Україні може стати значно менше / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Закревський:

В лютому ситуація в енергосистемі України покращиться

Українцям незабаром вмикатимуть світло частіше

Теплопостачання можуть відновити через кілька тижнів

Ситуація в енергосистемі України може значно покращитися в кінці січня. Про це в етері Еспресо розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

За його словами, в останні дні поточного місяця очікується збільшення сонячної енергії, тож максимум, до чого можуть готуватися люди це те, що 27-28 січня у будинках зіллють теплоносії.

відео дня

"Якщо все правильно буде зроблено і буде холодно, то вам зіллють теплоносії, а потім наповнять їх десь через тиждень. Тобто, температура у будинках може коливатись від 5 до 10 градусів тепла. Це максимум, що може відбутись. Як запобігти критичній ситуації? Потрібно поговорити з управничими компаніями чи ЖЕКом і мати два термометри - один на горищі, а інший у підвалі. Якщо температура менш як 5 градусів, то потрібно зливати теплоносії. І все. Нічого страшного не буде, потім теплоносії заллють заново", - пояснив Закревський.

Відключення світла можуть стати короткотривалішими

Через два тижні, за словами Закревського, Україна ввійде в "епоху великого сонця", а сонячних електростанцій у країні дуже багато.

"Зараз у нас 7 ГВт таких підключених електростанцій. Путін буде точно нервувати, коли ці електростанції запрацюють. Зараз дійсно є проблеми з тим, що не можемо поставити імпортовану електроенергію. Навіть якщо лютий буде дуже холодний, в день ми матимемо великі обсяги електроенергії. Тобто, мова йде про скасування черг і графіків відключень. Просто дочекайтесь початку лютого і побачите як мої прогнози справджуються", - додав він.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Наскільки реальна загроза замерзання столиці - думка експерта

Главред писав, що за словами директора аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка, попри складну ситуацію в енергосистемі, масштабне замерзання Києва за сценарієм Алчевська-2006 є абсолютно неможливим.

Столиця має значний запас міцності завдяки децентралізованій системі опалення. За словами експерта, Алчевську катастрофа сталася через несвоєчасну реакцію служб, які не злили воду з труб. Водночас Київ не залежить від одного джерела.

Проблеми з електро та теплопостачанням в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що станом на 13 січня в Україні без опалення залишаються близько 1,5% житлових будинків, у Києві без тепла залишаються 472 будинки, найбільше - у Печерському районі.

Раніше повідомлялося, що повернення до прогнозованих погодинних відключень – хоча і жорстких графіків – відбудеться у Києві відразу після завершення необхідних аварійно-відновлювальних робіт, які не припиняються ні на хвилину.

Напередодні стало відомо, що Житомир демонструє один із найнижчих рівнів відключень електроенергії в Україні, що пов’язують із системною роботою міста над створенням власних джерел генерації та підвищенням енергоефективності.

Читайте також:

Про персону: Андрій Закревський Андрій Закревський - експерт з питань енергетики. Інженер з видобутку нафти і газу, аспірант МНТУ ім. Бугая. Директор і консультант з розвитку українських видобувних і нафтосервісних компаній ( "КУБ-ГАЗ", "Регіон", "НТП Бурова Техніка"). Керівник проекту "Перший Буровий Портал". Сфера наукових досліджень: геофізичні дослідження при бурінні та експлуатації горизонтальних свердловин, екологічні та економічні аспекти впровадження технології ГРП на виснажених родовищах України. Вивчення впливу нафтогазової галузі на біорізноманіття України. Промислова екологія. Послідовний прихильник впровадження методів ГРП і колтюбінгових технологій в українській нафтогазовій галузі. Керівник консалтингової агенції "ЕнергоДжерела" та голова правління асоціації "Нафта і газ України".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред