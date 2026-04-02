Повернення графіків: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 3 квітня

Енергетики наголошують, що графіки відключень можуть змінюватися за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Коротко:

3 квітня в Дніпропетровській області запрацюють графіки відключень

Світло вимикатимуть з 07:00 до 11:00 для окремих підгруп

У п’ятницю, 3 квітня, у Дніпропетровській області знову запрацюють графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть у період з 07:00 до 11:00 лише для окремих підгруп.

Реалізацією графіків відключень займаються оператори систем розподілу — ДТЕК та ЦЕК.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Черга 1.1 : Світло буде відсутнє з 07:00 до 09:30

Черга 1.2: Світло буде відсутнє з 07:00 до 09:30

Черга 2.1: Світло буде весь день

Черга 2.2: Світло буде весь день

Черга 3.1: Світло буде весь день

Черга 3.2: Світло буде весь день

Черга 4.1: Світло буде відсутнє з 09:30 до 11:00

Черга 4.2: Світло буде відсутнє з 09:30 до 11:00

Черга 5.1: Світло буде весь день

Черга 5.2: Світло буде весь день

Черга 6.1: Світло буде весь день

Черга 6.2: Світло буде весь день

Дізнатися точний час відключення електроенергії для своєї адреси можна за допомогою онлайн-сервісів на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Черга 1.1 09:30-11:00

Черга 1.2 09:30-11:00

Черга 2.1 Світло буде весь день

Черга 2.2 Світло буде весь день

Черга 3.1 Світло буде весь день

Черга 3.2 Світло буде весь день

Черга 4.1 Світло буде весь день

Черга 4.2 Світло буде весь день

Черга 5.1 Світло буде весь день

Черга 5.2 Світло буде весь день

Черга 6.1 07:00-09:30

Черга 6.2 07:00-09:30

Енергетики закликають мешканців області економно використовувати електроенергію, особливо у пікові години навантаження. Зауважують, що "протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися".

Розташування "Пунктів незламності"

Під час планових відключень електроенергії жителі Дніпропетровської області можуть скористатися "Пунктами незламності". Вони функціонують у будівлях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад у робочі години.

У цих пунктах можна отримати доступ до електроенергії та води, підзарядити мобільні пристрої, випити напої та перепочити.

Ознайомитися з актуальним переліком адрес і графіком роботи можна на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

