Повернення графіків: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 3 квітня

Руслан Іваненко
2 квітня 2026, 23:42
Енергетики наголошують, що графіки відключень можуть змінюватися за розпорядженням НЕК "Укренерго".
Відключення здійснюють ДТЕК та ЦЕК / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Коротко:

  • 3 квітня в Дніпропетровській області запрацюють графіки відключень
  • Світло вимикатимуть з 07:00 до 11:00 для окремих підгруп

У п’ятницю, 3 квітня, у Дніпропетровській області знову запрацюють графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть у період з 07:00 до 11:00 лише для окремих підгруп.

Реалізацією графіків відключень займаються оператори систем розподілу — ДТЕК та ЦЕК.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Черга 1.1 : Світло буде відсутнє з 07:00 до 09:30

Черга 1.2: Світло буде відсутнє з 07:00 до 09:30

Черга 2.1: Світло буде весь день

Черга 2.2: Світло буде весь день

Черга 3.1: Світло буде весь день

Черга 3.2: Світло буде весь день

Черга 4.1: Світло буде відсутнє з 09:30 до 11:00

Черга 4.2: Світло буде відсутнє з 09:30 до 11:00

Черга 5.1: Світло буде весь день

Черга 5.2: Світло буде весь день

Черга 6.1: Світло буде весь день

Черга 6.2: Світло буде весь день

  • Графіки відключень електроенергії у Дніпропетровській області на 3 квітня
    Графіки відключень електроенергії у Дніпропетровській області на 3 квітня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень електроенергії у Дніпропетровській області на 3 квітня
    Графіки відключень електроенергії у Дніпропетровській області на 3 квітня Фото: ДТЕК

Дізнатися точний час відключення електроенергії для своєї адреси можна за допомогою онлайн-сервісів на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Черга 1.1 09:30-11:00

Черга 1.2 09:30-11:00

Черга 2.1 Світло буде весь день

Черга 2.2 Світло буде весь день

Черга 3.1 Світло буде весь день

Черга 3.2 Світло буде весь день

Черга 4.1 Світло буде весь день

Черга 4.2 Світло буде весь день

Черга 5.1 Світло буде весь день

Черга 5.2 Світло буде весь день

Черга 6.1 07:00-09:30

Черга 6.2 07:00-09:30

Енергетики закликають мешканців області економно використовувати електроенергію, особливо у пікові години навантаження. Зауважують, що "протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися".

Повернення графіків: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 3 квітня
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

Під час планових відключень електроенергії жителі Дніпропетровської області можуть скористатися "Пунктами незламності". Вони функціонують у будівлях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад у робочі години.

У цих пунктах можна отримати доступ до електроенергії та води, підзарядити мобільні пристрої, випити напої та перепочити.

Ознайомитися з актуальним переліком адрес і графіком роботи можна на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Як раніше повідомляв Главред, 3 квітня в Україні планують запровадити заходи для стабілізації енергосистеми після останніх ворожих атак, попередили в Укренерго.

Крім того, 3 квітня в Черкаській області для частини населення будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляє "Черкасиобленерго".

Також за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Запорізькій області введуть графіки погодинних відключень електроенергії. Такі обмеження мають допомогти збалансувати роботу енергосистеми.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

новини Дніпра відключення світла Відключення світла Дніпропетроська область Відключення світла в Дніпрі
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
