В Україні почалися екстрені відключення: які області залишилися без світла

Під час екстрених обмежень погодинні графіки не працюють, тож прогнозувати час повернення світла неможливо.

https://glavred.net/energy/v-ukraine-nachalis-ekstrennye-otklyucheniya-kakie-oblasti-ostalis-bez-sveta-10802456.html Посилання скопійоване

Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У Києві ввели аварійні вимкнення світла

До обмежень доєднались Харків і ще три області

У четвер, 8 жовтня, в Україні почались аварійні відключення світла. Графіки не діють на Київщині та ще щонайменше в чотирьох областях.

Згідно з повідомленням ДТЕК, у Києві ввели графіки аварійних вимкнень електроенергії. Про причину обмежень не повідомляється.

відео дня

"Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться у повідомленні.

Паралельно зі столицею про аналогічні заходи повідомили обленерго Сумської, Житомирської та Чернігівської областей. Згодом перелік регіонів доповнили - до режиму екстрених вимкнень доєдналися Харків та Харківська область.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Чому почалися відключення світла

В Укренерго повідомили, що через падіння рівня напруг у високовольтній мережі – у частині районів Києва та області наразі застосовуються аварійні відключення.

"Попередньо оголошені графіки погодинних відключень наразі не діятимуть. Повернення до прогнозованих графіків знеструмлень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури - на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській і Запорізькій областях.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів", - кажуть в Укренерго.

Якими можуть бути відключення світла взимку

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що щоденні відключення світла загальною тривалістю щонайменше шість годин можуть стати для українців нормою вже цієї зими.

За його словами, найвідчутніше обмеження вдарять по столиці та Київській області, а також по регіонах уздовж лінії фронту - Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

"За прогнозами, при середньодобовій температурі -10°C і якщо не буде нових суттєвих обстрілів відключення триватимуть у ранкові години на рівні 2-3 черг - до 2 годин, а в вечері до 4 черг одночасно - від 3 до 4 годин", - розповів він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укренерго заявляли, що 8 жовтня в частині регіонів України світло вимикатимуть протягом усієї доби - з 00:00 до 23:59. Обмеження запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив українців про можливий початок відключень світла вже у жовтні. Зокрема, за його словами, мешканці столиці можуть сидіти без світла по 14-16 годин на добу.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що масштабні відключення електроенергії цієї зими можливі в Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові, проте сценарію з багатотижневими знеструмленнями для більшої частини країни немає.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред