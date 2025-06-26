Доведеться платити більше: ціна на важливий продукт в Україні різко зросте

Українцям доведеться більше платити за популярний продукт, який вживає більшість людей.

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Ціна на важливий продукт в Україні різко зросте/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні у липні 2025 року може подорожчати молоко і молочні продукти

Ціна на деякі молочні продути може зрости на 6%

Молоко може подорожчати на 2%

Ціна на молоко у липні 2025 року буде формуватися під низкою взаємопротилежних чинників. Через недостатні обсяги високоґатункового молока на внутрішньому ринку, а також відсутність ефективних програм державної підтримки може зрости закупівельна ціна на молоко.

При цьому відсутній дієвий механізм державного регулювання цін на всіх етапах товароруху від виробника до кінцевого споживача. І це може призводити до порушення цінового паритету між його учасниками. Про це розповів провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" д.е.н. Іван Свиноус у коментарі Главреду.

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"За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, в липні 2025 року буде спостерігатися тренд до зниження закупівельних цін на молоко, що надходить на молокопереробні підприємства від сільськогосподарських підприємств. Очікується, що вартість молока ґатунку "екстра" буде становити 15,8 грн/кг, без врахування ПДВ (-0,20 грн/кг проти червня), вищого ґатунку – 15,45 грн/кг (-0,25 грн/кг), першого ґатунку – 15,15 грн/кг (-0,25 грн/кг)", – розповів експерт.

Наразі існує висока ймовірність зниження закупівельних цін також у серпні-вересні 2025 року.

Деякі молочні продукти можуть подорожчати

Водночас експерт зазначає, що у липні 2025 року може відбутися незначне зростання вартості молочних продуктів.

"За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, вартість сиру кисломолочного жирністю 9% становитиме 173 грн/кг (+5% проти червня), сметана жирністю 15% – 118 грн/кг (+6%), молока пастеризованого жирністю 2,5% – 42 грн/л (+2%)", – сказав Свиноус.

За його словами, таке подорожчання, яке виникне навіть в умовах зниження закупівельних цін на молоко, буде спричинене тим, що зросте вартість витрат при виробництві та збуті.

"За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, подальше зростання вартості молочних продуктів в умовах суттєвого зниження купівельної спроможності населення може призвести до зниження їх споживання, що негативно відобразиться на перспективах функціонування молокопереробних підприємств та сільськогосподарських підприємств – виробників молока", – підсумував експерт.

Чому зростають ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ціни ростуть, як на дріжджах – які базові продукти підскочили більш ніж на 20%. Весняні заморозки у травні 2025 року негативно вплинули на вартість нового врожаю овочів та фруктів.

Також раніше повідомлялося, що гаманець "зітхне" з полегшенням – в Україні знизяться ціни на популярні овочі. Зазвичай овочі дешевшають в червні, але цього року сезон змістився на липень.

Нагадаємо, в Україні змінилися ціни на популярні продукти. Всього за місяць вартість молочних товарів знизилась на кілька гривень.

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Хто такий Іван Свиноус? Іван Свиноус - провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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