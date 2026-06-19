Євро дорожчає, а долар летить вниз: новий курс валют на 22 червня

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс валют у понеділок
- На скільки змінився курс долара
На понеділок, 22 червня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар та злотий трохи впали в ціні. Про це відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
У понеділок курс долара до гривні буде на рівні 44,90 грн/дол., що на 1 копійку менше, ніж у п’ятницю (44,91 грн/дол.). Таким чином гривня дещо посилила свої позиції щодо американської валюти.
Курс євро
Водночас офіційний курс європейської валюти на 22 червня встановлено на рівні 51,46 грн/євро. Українська національна валюта обвалилася на 1 копійку (19 червня курс складає 51,45 грн/євро).
Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,88/44,91 грн/дол., а до євро - 51,45/51,47 грн/євро.
Курс злотого
Польський злотий також дещо подешевшав. Курс цієї валюти встановлено на рівні 12,07 грн/злотий, що на 1 копійку менше, ніж 19 червня (12,08 грн/злотий).
Коли курс долара може зрости до 51 гривні
Фінансист і економіст Сергій Фурса переконаний, що курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме - наступного року або у 2028 році.
За його словами, в умовах повномасштабної війни говорити про повноцінний ринковий курс валюти некоректно, оскільки ситуація значною мірою залежить від регулювання з боку Національного банку України.
"Потрібно поступово вживати заходів щодо курсу, щоб девальвація відбувалася хоча б поступово, компенсуючи існуючу інфляцію", - підкреслив він.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин прогнозує, що у червні в базовому сценарії офіційний курс перебуватиме в межах 44,45–44,95 грн за долар, готівковий - 44,65–45,25 грн, а готівковий євро торгуватиметься в діапазоні 51,75–52,50 грн.
Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що найближчий місяць принесе ясність, чого очікувати від курсу. За його оцінкою, офіційний курс дійде у липні до 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться.
Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що ризики тенденції знецінення гривні залежатимуть від політики НБУ, а також від обсягів імпорту, які будуть потрібні Україні.
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Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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