У два рази дорожче, ніж на початку 2021-го: ціни на цукор в Україні знову "рвонули" вгору

Рекордна ціна за кілограм цукру була встановлена у вересні 2021 року
Після зниження цін на цукор у січні 2022 року в поточному місяці знову спостерігається збільшення його вартості.
На початку 2022 року один кілограм цукру обходився покупцям в 25,78 гривень, а до лютого цінник на продукт змінився до 26,27 гривень за кілограм, повідомляється на порталі Мінфін.
Ціна на трикілограмову пачку цукру, навпаки, знизилася.
У січні супермаркети продавали її в середньому по 81,80 гривень, а до лютого ціна впала до 77,90 гривень, і стала практично на чотири гривні менше.
Середні ціни на 1 кг цукру в супермаркетах:
- Auchan-27,20 грн;
- Novus-25,39 грн;
- Metro-25,30 грн;
- Varus-27,20 грн.
Судячи з інфографіки, за останні п'ять років рекордна ціна за кілограм цукру була встановлена у вересні 2021 року. Тоді продукт продавали по 27,59 гривень.
Мінімальна за останні п'ять років ціна за кілограм цукру була в січні 2020 року. У супермаркетах його продавали в середньому по 13,10 гривень.
Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.