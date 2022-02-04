У два рази дорожче, ніж на початку 2021-го: ціни на цукор в Україні знову "рвонули" вгору

В Україні подорожчав цукор / УНІАН

Після зниження цін на цукор у січні 2022 року в поточному місяці знову спостерігається збільшення його вартості.

На початку 2022 року один кілограм цукру обходився покупцям в 25,78 гривень, а до лютого цінник на продукт змінився до 26,27 гривень за кілограм, повідомляється на порталі Мінфін.

Ціна на трикілограмову пачку цукру, навпаки, знизилася.

У січні супермаркети продавали її в середньому по 81,80 гривень, а до лютого ціна впала до 77,90 гривень, і стала практично на чотири гривні менше.

Середні ціни на 1 кг цукру в супермаркетах:

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Auchan-27,20 грн;

Novus-25,39 грн;

Metro-25,30 грн;

Varus-27,20 грн.

Судячи з інфографіки, за останні п'ять років рекордна ціна за кілограм цукру була встановлена у вересні 2021 року. Тоді продукт продавали по 27,59 гривень.

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Ціни на цукор в Україні / index.minfin.com.ua

Мінімальна за останні п'ять років ціна за кілограм цукру була в січні 2020 року. У супермаркетах його продавали в середньому по 13,10 гривень.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.