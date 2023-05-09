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В Україні подорожчав продукт, без якого немислима більшість страв: що сталося

Дмитро Відоменко
9 травня 2023, 09:00 оновлено 9 травня, 09:39
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В Україні подорожчала сіль. На даний момент кілограм морської харчової солі коштує в середньому 33,05 грн (приблизно на гривню дорожче, ніж у квітні.
Сіль, монети
В Україні в травні подорожчала сіль / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні помітно подорожчала сіль. Станом на початок другого тижня травня кілограм морської харчової коштує в середньому 33,05 грн (на гривню вище середньомісячної ціни квітня в 31,9 грн). Про це повідомляє портал "Мінфін".

Згідно з його даними, в окремих мережах супермаркетів морську харчову сіль продають по (ціни вказані за кілограм):

  • Varus – 28,5 грн;
  • Megamarket - 37,6 грн.

До слова, до початку травня Востаннє ціни на сіль підвищувалися в лютому – з 32,55 грн/кг до 32,87 грн / кг. Після цього почалося зниження цін:

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  • у березні - до 32,28 грн / кг;
  • у квітні - до 31,9 грн/кг.

Далі, в окремих київських мережах супермаркетів ціни на кам'яну сіль в середньому становлять 23,4 грн/кг. Вартість в магазинах (за кілограм):

  • Varus – 27,9 грн;
  • Megamarket - 22,2 грн;
  • Novus – 18,49 грн;
  • Auchan - 25 грн.

В цілому ж, як свідчать дані Держстату, в Україні подорожчали всі категорії продуктів харчування. Наприклад, у березні 2023 року, порівняно з березнем 2022-го, ціни на них збільшилися на 26,8%. Найсильніше подорожчали курячі яйця - одразу на 79,8%.

На другому місці за зростанням цін – фрукти, які подорожчали на 44,9%.

Далі йдуть овочі, які збільшилися в ціні відразу на 38,3%, а також риба і рибні продукти – на 37,2%.

Ціни на продукти та напої в Україні

Раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Загалом же з початку 2023 року в Україні зросли ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

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