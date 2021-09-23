В Україні ціни на хліб можуть злетіти на чверть

Хліб в Україні подорожчає / УНІАН

На українців чекає подорожчання хліба. До кінця 2021 року ціни на хліб можуть зрости від 5 до 25%, повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За словами експерта, хліб і хлібобулочні вироби в Україні подорожчають з кількох причин, передає ГолосUA.

"Зокрема, через подорожчання сировини і борошна та зростання цін на енергоносії, які займають значну частину у виробництві борошна та у виробництві хлібобулочних виробів. Таким чином, відбудеться підвищення загальної собівартості хлібобулочних виробів. Внаслідок цього виробники і продавці будуть змушені піднімати ціни кінцевим споживачам",- сказав Новак.

За різними оцінками, подорожчання хліба і хлібобулочних виробів до кінця року може скласти від 5 до 25%.

Зазначимо, цього року зібрали рекордний урожай ранніх зернових за всю історію України. Жнива ще триваєють, тому прогноз на весь урожай - понад 70 мільйонів тонн.

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Як повідомляв Главред, раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія та курячі яйця.

Тим часом в Україні за останній місяць зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів. Мінагрополітики повідомило, що в країні спостерігається зниження цін на овочі борщового набору, деякі крупи та цукор.