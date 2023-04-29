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У ПриватБанку масштабний збій: не працюють термінали, неможливо зняти готівку

Олексій Тесля
29 квітня 2023, 15:20 оновлено 29 квітня, 15:28
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Українці розповіли про проблеми при оплаті картками в терміналах Привату і при знятті готівки в банкоматах.
Приватбанк, гроші
У Приватбанку збій / Колаж УНІАН

В системі ПриватБанку у суботу, 29 квітня, стався масштабний збій. Багато клієнтів поскаржилися на проблеми при оплаті картками в терміналах банку і при знятті готівки.

"Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картками в терміналах Привату, при знятті готівки в банкоматах Привату, при p2p на Приват. Мабуть, збій в ПриватБанку", - написав співзасновник і СЕО monobank Олег Гороховський в Telegram.

У свою чергу прес-секретар Приватбанку Олег Серьга в коментарі виданню "Страна" підтвердив проблеми з розрахунками картками банку.

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"Нам відомо про проблему з оплатою банківськими картами, лише частина транзакції охоплена цією проблемою. Фахівці ПриватБанку працюють над вирішенням проблеми. Вибачаємося за незручності", — сказав Серьга.

Раніше повідомлялося про те, що популярний серед українців ПриватБанк повідомив про тимчасові про проблеми зі входом в додаток Приват24.

Про великий технічний збій йдеться в повідомленні прес-служби ПриватБанку в Telegram. "Зараз спостерігаються тимчасові проблеми у частини клієнтів зі входом в додаток Приват24", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше збій в системі Приватбанку спричинив за собою проблеми з платежами.

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