УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

"Куди поділася безпека банку?": з карт Приватбанку таємниче зникають гроші

14 лютого 2022, 10:58

Клієнтці банку не прийшло ніякого попередження про списання коштів.

false
Клієнтка Приватбанку стала жертвою шахраїв / УНІАН

Клієнтка ПриватБанку стала жертвою шахраїв. З її рахунку списалися гроші в іноземній валюті, хоч ніках операцій вона не підтверджувала.

Про це повідомив родич жінки на порталі Мінфін.

"З картки моєї бабусі були списані гроші з іноземного сайту, в іноземній валюті, без єдиного повідомлення від банку. Куди ж поділася безпека банку? 09.02.2022 бабуся переводила на іншу карту цього ж банку 165 грн і приходили смс-підтвердження про те "підтверджуєте або ви платіж", а через кілька днів ні прийшло жодного смс від банку про те, що хтось на іноземному сайті оплачує покупку, хоча і сума була набагато значніше (50$) це близько 1450 грн", - поскаржився чоловік.

За його словами, карта була випущена зовсім недавно, на інтернет-сайтах оплати їй не здійснювалися, карта завжди лежала в недоступному місці і використовувалася тільки для отримання пенсії.

читайте також"Беззаконня і знущання!": ПриватБанк забороняє знімати гроші з рахунків"Просто цікаво, де безпека зберігання грошей? Тобто платежі в 165 грн банк просить підтвердження, а платіж в 1450 грн банку вже підтвердження не треба (тим більше іноземна валюта)", - йдеться в повідомленні.

Реклама

Також він повідомив, що вони вже звернулися в поліцію і написали заяву в банк про повернення коштів.

"Але чи буде толк? Коли у відділення банку прямим текстом кажуть "ви через таку суму переживаєте так?". Так переживаємо, для когось це значна сума. Висновок один: захисту від шахрайств в даному банку немає", - підсумував родич постраждалої жінки.

Відповідь ПриватБанку

У фінустанові відзначили, що проведення оплати в Інтернеті можливо тільки в тому випадку, якщо дані карти, відомі тільки її власнику, були введені для здійснення оплати або прив'язки карти на сторонньому сайті.

"Власник картки може отримати інформацію, звернувшись на підтримку на нашому сайті pb.ua. якщо за зверненням власника картки вже подана заявка на оскарження платежу, ми проінформуємо її про результат обробки заявки. Запити на оскарження оплат в Інтернеті опрацьовуються в терміни і згідно з правилами, встановленими міжнародною платіжною системою", - йдеться в повідомленні.

false
Відгук про ПриватБанк / minfin.com.ua

Також в співробітники банку підкреслили, що зі свого боку роблять все, щоб уберегти кошти клієнтів від шахраїв.

Раніше ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, зажадавши ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Також повідомлялося, що клієнт Приватбанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит у банку на покупку авто під заставу цього авто. У підсумку транспортний засіб йому довелося повернути банку.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
Приватбанк грошові перекази
Зараз ви переглядаєте новину «"Куди поділася безпека банку?": з карт Приватбанку таємниче зникають гроші». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 14 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 14 лютого: що не можна робити і як не потрапити в біду Весна вже близько: українців чекає найтепліший день лютогоВесна вже близько: українців чекає найтепліший день лютого Дзеркальна дата 22.02.2022: що робити в цей день, щоб залучити удачу і як загадати бажанняДзеркальна дата 22.02.2022: що робити в цей день, щоб залучити удачу і як загадати бажання Дмитро Комаров розповів про завершення зйомок в одному з найнебезпечніших місць планетиДмитро Комаров розповів про завершення зйомок в одному з найнебезпечніших місць планети Росії треба дати можливість феєрично програтиРосії треба дати можливість феєрично програти
12:49

Ціна на нафту в світі зросла до семирічного максимуму

12:43

Чи почнеться велика війна?Погляд

12:33

"Привести до влади проросійське керівництво": у Британії попередили Україну про ФСБшні перевороти - The Guardian

12:25

"Це непорозуміння": Пристайко вніс ясність у свою заяву про відмову України від НАТО

12:25

Любовний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Дівам - любов на все життя, Рибам - впливовий кавалерВідео

Реклама
12:17

Постачання зброї, ПП-2 і мільярд євро допомоги: про що кажуть перед приїздом Шольца в Україну

12:07

В Мінінфраструктури оголосили плани "Великого будівництва"-2022: Київська обхідна, шлюзи Дніпра і оновлення УЗ

12:02

Переговори Шольца і Путіна: РФ може отримати гарантії, що Україна не вступить в НАТО в найближчі 10 років - The Guardian

11:46

Тисячу за вакцинацію можна буде отримати готівкою: кому і коли

11:45

Колишня подруга Софії Ротару розповіла про шкідливі звички співачки: "Агресія була, так"Відео

11:29

У Німеччині запропонували конфіскувати нерухомість російських олігархів у разі вторгнення в Україну

11:23

Долар сильно подорожчав через небезпеку вторгнення РФ

11:11

Гороскоп Таро на тиждень 14-20 лютого: Тільцям - небезпечні бажання, Ракам – гроші, Терезам - зрадаВідео

11:03

Прикмети на 15 лютого: що не можна робити на Стрітення Господнє і як не потрапити в бідуВідео

10:58

"Куди поділася безпека банку?": з карт Приватбанку таємниче зникають гроші

10:35

COVID здає позиції на тиждень раніше: Ляшко розповів, що ситуація потроху стабілізується

10:26

"Ми готові захищати Україну, є чіткий план": в СБУ закликали громадян не панікувати

10:08

"Путін, послабте петлю на шиї України": президент Німеччини звернувся до влади РФ

09:46

"Слова вирвано з контексту": у МЗС відповіли на заяву Пристайка про відмову від членства в НАТО

09:37

Стрітення Господнє 2022: дата, традиції і заборони свята

Реклама
09:24

Місячний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Близнюкам – незаплановані витрати, Скорпіонам – борги, Стрільцям - удачаВідео

09:06

Посол України Пристайко допустив відмову Києва від вступу до НАТО

08:29

Коронавірус в Україні 14 лютого: добова кількість виявлених COVID-хворих впала до 17 тисяч

07:54

Вторгнення РФ: де шукати дітей, що має бути в тривожній валізці й навіщо потрібен план дійВідео

07:45

Велика війна нервів тільки починаєтьсяПогляд

07:24

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2022: Тільцям - знаки долі, Ракам - гроші, Водоліям - людина з минулогоВідео

07:18

З Днем святого Валентина - картинки, привітання і красиві листівки до свята 14 лютого

07:10

Загроза нападу Росії на Україну і план Риги: Латвія може прийняти до 10 тисяч біженцівВідео

07:00

Посольство США евакуюють з Києва до Львова - ЗМІ

06:30

У США підтвердили готовність допомагати Україні й після можливого вторгнення РФ

06:29

Новий Алчевськ в масштабі всієї України: чим небезпечний вал неплатежів за ЖКГПогляд

06:01

5 безцінних предметів гардероба, які навесні 2022 можна поєднувати абсолютно з усім

05:28

РФ влаштувала блокаду Україні в Чорному морі: Київ шукає безпечні коридори для торговельних суденВідео

05:02

Може перетворитися на отруту: в які страви не можна додавати мед і чим він небезпечний в випічціВідео

04:22

Буде пишно цвісти: як приготувати найкраще добриво для герані з одного препарату з аптечкиВідео

03:50

Долар продовжує поступатися гривні: що буде з курсом наступного тижня

03:15

Як підняти самооцінку і стати впевненішими у собі: 10 порад, які підійдуть кожному

02:44

Може загорітися: що можна, а що не можна нагрівати в мікрохвильовці

02:18

5 речей, яких не повинно бути у спальні: позбавляємося від роздратування і здобуваємо міцний сонВідео

01:45

Ціни на яйця в Україні поповзли внизВідео

Реклама
01:16

В Україну йде різке потепління: українцям назвали датуВідео

00:51

Прикмети на 14 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:09

Бізнесмени та олігархи залишають Україну чартерними рейсами - ЗМІВідео

13 лютого, неділя
23:59

Голос країни-12 - 4 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерівВідео

23:47

Радник Байдена розповів, навіщо оприлюднюють дані про вторгнення РФ в УкраїнуВідео

23:07

Вторгнення РФ і гарантії безпеки: подробиці розмови Зеленського і БайденаВідео

22:34

Зеленський запропонував Байдену терміново приїхати в Україну, проте у США не готові до візиту - CNNВідео

22:31

"У повітрі запахло Мюнхеном": у Британії заявили про високу ймовірність вторгнення Росії в УкраїнуВідео

21:31

Гарантія польотів над Україною: підсумки термінового засідання КабмінуВідео

21:20

"Прибудемо не раніше 12 ночі, тяжко": пасажири лайнера SkyUp насилу намагаються дістатися до КиєваВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти