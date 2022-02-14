"Куди поділася безпека банку?": з карт Приватбанку таємниче зникають гроші

Клієнтка Приватбанку стала жертвою шахраїв / УНІАН

Клієнтка ПриватБанку стала жертвою шахраїв. З її рахунку списалися гроші в іноземній валюті, хоч ніках операцій вона не підтверджувала.

Про це повідомив родич жінки на порталі Мінфін.

"З картки моєї бабусі були списані гроші з іноземного сайту, в іноземній валюті, без єдиного повідомлення від банку. Куди ж поділася безпека банку? 09.02.2022 бабуся переводила на іншу карту цього ж банку 165 грн і приходили смс-підтвердження про те "підтверджуєте або ви платіж", а через кілька днів ні прийшло жодного смс від банку про те, що хтось на іноземному сайті оплачує покупку, хоча і сума була набагато значніше (50$) це близько 1450 грн", - поскаржився чоловік.

За його словами, карта була випущена зовсім недавно, на інтернет-сайтах оплати їй не здійснювалися, карта завжди лежала в недоступному місці і використовувалася тільки для отримання пенсії.

читайте також"Беззаконня і знущання!": ПриватБанк забороняє знімати гроші з рахунків"Просто цікаво, де безпека зберігання грошей? Тобто платежі в 165 грн банк просить підтвердження, а платіж в 1450 грн банку вже підтвердження не треба (тим більше іноземна валюта)", - йдеться в повідомленні.

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Також він повідомив, що вони вже звернулися в поліцію і написали заяву в банк про повернення коштів.

"Але чи буде толк? Коли у відділення банку прямим текстом кажуть "ви через таку суму переживаєте так?". Так переживаємо, для когось це значна сума. Висновок один: захисту від шахрайств в даному банку немає", - підсумував родич постраждалої жінки.

Відповідь ПриватБанку

У фінустанові відзначили, що проведення оплати в Інтернеті можливо тільки в тому випадку, якщо дані карти, відомі тільки її власнику, були введені для здійснення оплати або прив'язки карти на сторонньому сайті.

"Власник картки може отримати інформацію, звернувшись на підтримку на нашому сайті pb.ua. якщо за зверненням власника картки вже подана заявка на оскарження платежу, ми проінформуємо її про результат обробки заявки. Запити на оскарження оплат в Інтернеті опрацьовуються в терміни і згідно з правилами, встановленими міжнародною платіжною системою", - йдеться в повідомленні.

Відгук про ПриватБанк / minfin.com.ua

Також в співробітники банку підкреслили, що зі свого боку роблять все, щоб уберегти кошти клієнтів від шахраїв.

Раніше ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, зажадавши ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Також повідомлялося, що клієнт Приватбанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит у банку на покупку авто під заставу цього авто. У підсумку транспортний засіб йому довелося повернути банку.

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